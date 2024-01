Lavori al porto di Favignana, la Regione firma il decreto di finanziamento 

04/01/2024 17:00:00

Svolta per i lavori al porto di Favignana. La Regione ha firmato il decreto di finanziamento e l'impegno di spesa. Ora il via alla fase operativa.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Salvatore Lizzio a firmate il decreto di finanziamento del primo stralcio dei lavori di messa in sicurezza del porto di Favignana. La spesa complessiva prevista è di quasi ventisei milioni di euro. Il primo stralcio prevede la costruzione di una nuova diga foranea e l'ammodernamento complessivo dell’area portuale.

I lavori sono stati assegnati con gara svolta dalla Regione Siciliana all'Ati Amec srl - Infratech Consorzio Stabile scarl - Manelli impresa srl. Nei giorni scorsi la Giunta di Favignana aveva proceduto all'approvazione e alla presa d'atto del progetto, provvedimento propedeutico alla definizione del contratto d'appalto.

"Con l’impegno definitivo delle somme da parte della Regione Siciliana si passa ora alla fase operativa della costruzione del nuovo porto", dice il sindaco Francesco Forgione. "Continueremo a fare la nostra parte facendo parlare i fatti per dare alla comunità un’opera attesa da anni e per la quale diverse Amministrazioni si sono impegnate. Un buon inizio per questo 2024".