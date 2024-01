Marsala, brutto incidente tra due auto in contrada Ciancio

04/01/2024 14:20:00

Un brutto incidente è avvenuto intorno alle 13.00 in Contrada Ciancio a Marsala. A scontrarsi una Fiat Panda nera e una Fiat Multipla.

Fortunatamente, nonostante lo scontro violento tra i due mezzi, i due automobilisti alla guida non hanno riportato conseguenze fisiche.

Per quel che riguarda la dinamica, la Panda si stava immettendo sulla via Favara e la Multipla, che procedeva sulla strada principale, dopo averla colpita ha abbattuto parte del muro di cinta di un terreno. Sul posto per i rilievi e per regolare il traffico una pattuglia dei vigili urbani di Marsala.

Ieri, più o meno allo stesso orario e sempre nella stessa via Favara, un altro incidente tra un'auto e un motorino, ma in quel caso un uomo è rimasto ferito.

Questa strada rimane molto pericolosa, per la sua "naturale" conformazione, stretta e con tantissime stradelle laterali e abitazioni, dove, però, si continua a non rispettare i limiti di velocità, specie nelle ore serali.