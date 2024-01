Mazara, gli eventi del 5 gennaio per Natale delle Meraviglie

05/01/2024 08:39:00

Prosegue il programma di eventi "Natale delle Meraviglie" promosso dall'amministrazione comunale di Mazara del Vallo.

Ecco le iniziative previste per venerdì 5 gennaio:

Cinema Gratis per i Più Piccoli:

A partire dalle 16:30, il Cinema Grillo ospiterà la proiezione speciale di "Tartarughe Ninja - Caos Mutante", regalando ai bambini un pomeriggio di avventure e divertimento.

Parco Divertimenti per Bambini a Borgata Costiera:

Dalle 17:00, Borgata Costiera si trasformerà in un mondo di gioia e colori con un parco divertimenti, gonfiabili, zucchero filato e mascotte in maschera per rendere la giornata indimenticabile per i più giovani.

Rassegna di Spettacoli a Villa Jolanda:

Alle 18:30 a Villa Jolanda, la rassegna "Natale in Villa 2023" propone "Le petit Tap", uno spettacolo di canto, trasformismo e body percussion. Un'esperienza coinvolgente per tutta la famiglia.

Musica Itinerante di Strada:

Dalle 19:00, corso Umberto e piazza della Repubblica saranno pervasi dalla magia della "Street Band Music". Spettacoli itineranti musicali che regaleranno un tocco festoso alle vie della città.