Teatro, musica e arte a lume di candela. Ecco il weekend in provincia di Trapani

13/01/2024 06:00:00

Se siete curiosi di scoprire cosa offre il primo weekend dopo le festività in provincia di Trapani,

ecco alcuni tra gli eventi che si terrano sabato 13 e domencia 14 gennaio. Da Marsala a Castelvetrano, passando per Trapani e Mazara del Vallo, le città si animano con spettacoli teatrali, incontri letterari e mostre d'arte:

MARSALA - Sabato 13 gennaio, al Teatro Impero (ore 21:30), Paolo Conticini sarà protagonista con “La Prima Volta”. Lo show è un vero e proprio viaggio dove, tra un aneddoto e l’altro, l'artista si racconta, si confida, permettendoci di vedere l'essere umano che c’è dietro l’immagine dell’attore bello e atletico. Sempre sabato 13 gennaio, altri due appuntamenti: in Piazza Carmine (ore 19:00), l'Associazione culturale Nonovento, insieme a Giacoma Bertolino, promuove “Luci e Segreti al Carmine”. Cittadini e visitatori saranno guidati dall'attore Andrea Scaturro alla scoperta delle meraviglie del Carmine, aprendo la Chiesa e la Torre Campanaria accompagnati da racconti, musica, arte e molto altro. All’interno della Chiesa, illuminata da sole candele, le selezioni musicali di Sasamacchi Sasa, Emanuele Ventimiglia alle percussioni e Filippo Calascibetta al violoncello. Si potranno anche ammirare alcune delle preziose opere dell'irriverente e visionario artista Momò Calascibetta. Al Teatro Sollima (ore 20:30), l'Omaggio a Battiato” proposto dal gruppo Guarnieri Ensemble. Il progetto nasce dalla passione dei musicisti di raccontare la vita, la persona e il pensiero di Franco Battiato. “Tramonto Occidentale” prende a pretesto il titolo del brano del cantautore siciliano per svelare al pubblico l’evoluzione interiore che ha profondamente caratterizzato Battiato nell’arco di tutta la sua vita.

Altri appuntamenti nel weekend sono all'Auditorium Vito Trapani” (domenica 14, via A, Diaz n.2, alle ore 18:00) con la performance “Mostrarti”, a cura del gruppo del laboratorio teatrale Carpe Diem diretto da Luana Rondinelli. Monologhi e testi d’autore, “pillole” tratte da Musical per far si che il teatro diventi il mezzo per superare anche i propri limiti e donarsi al pubblico puntando sulla parola e sul proprio talento. Conduce la giornalista Chiara Putaggio.

Per domenica 14, inoltre, l' Associazione di Volontariato San Francesco di Paola Gravano ha programmato la rappresentazione del presepe vivente, interrotto domenica scorsa per le avverse condizioni meteo. La riapetura del presepe nel Borgo Gravano (ore 16:00), sarà preceduta dal corteo dei Magi alle ore 15:00 dalla Parrocchia Maria SS delle Grazie al Puleo.

CASTELVETRANO - Nuovo appuntamento con il “PalmosaFest”, Festival di Arte e Cultura, a Castelvetrano, sabato 13 gennaio, alle ore 17.30 quando sarà presentato all’Ex Convento dei Minimi il libro di Andrea Giostra dal titolo “Curtigghia di Sicilia e Siciliani-Novelle brevi di Sicilia”, SBS Edizioni di Sheyla Bobba, anno 2023. Dialogherà con l’autore Bia Cusumano, Direttore Culturale del PalmosaFest. Letture a cura di Sonia Giambalvo. Esibizioni musicali di Maurizio Indelicato, tenore, e Silvia Leone. Le musiche sono di Franco Giacomarro, Pino Adorno e Saro Guzzo. In programma l’esposizione di quadri dell’artista e pittore Pascal Catherine.

TRAPANI - E’ possibile visitare fino al 15 gennaio (previa prenotazione all’indirizzo mostragiudicelivatinotp@gmail.com) ,presso l’aula bunker Falcone del tribunale di Trapani, la mostra “Sub tutela dei” dedicata al beato Rosario Livatino, il magistrato agrigentino ucciso dalla mafia il 21 settembre del 1990 e proclamato beato da Papa Francesco il 9 maggio 2021 in quanto “martire della fede a causa della giustizia”.

MARSALA - Fino al 28 gennaio 2024 è possibile visitare la mostra "Figura di Donna. Dalla Collezione della Pinacoteca di Marsala" presso l'Ex Convento del Carmine a Marsala. La mostra, curata da Gianna Panicola, presenta opere di artisti come Antonio Bueno, Domenico Cantatore, Bruno Caruso, e altri.Orari di apertura: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00, esclusi il lunedì. Per maggiori dettagli, visita: https://www.facebook.com/events/1045583263175833.

MAZARA DEL VALLO - Fino al 20 gennaio al CIVIC di Mazara del Vallo si tiene la mostra “Avifauna della Sicilia Sud-Occidentale: la natura ripresa da Enzo Sciabica”.