Trapani, l'amministrazione comunale sollecita la pulizia dei corsi d'acqua

17/01/2024 15:00:00

L'amministrazione comunale di Trapani sollecita ancora una volta la pulizia dei corsi d’acqua demaniali agli Enti competenti.

Lo scorso 6 settembre 2023, il Sindaco Giacomo Tranchida e l’Assessore alla Tutela del Territorio Giuseppe Pellegrino, hanno inoltrato al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia Dott. Leonardo Santoro la richiesta di verifica per eventuali lavori di pulitura dei canali demaniali: Tratto del Torrente Lenzi prossimo all’abitato della C/da Xitta (dalla strada ss115 alla linea ferrata Trapani – Palermo); Tratto del Fosso Canalotti prossimo all’abitato della C/da Fulgatore (dalla strada comunale a confine con Erice via Trapani – attraversa abitato di Fulgatore zona via XXIV Maggio e fino ad intersecare la A29); Tratto Fosso Benuara ad iniziare all’altezza della Masseria omonima, prossimo all’abitato di Fulgatore lato est e ad ovest di Ummari, attraversando la SS 113 e la A 29, quarto tratto interessato a verifica; Torrente Fastaia da zona SS 113 a Est frazione Ummari – asta principale del bacino imbrifero Lago Rubino.



Lo scorso 24 ottobre 2023 il Comune e l’Autorità di Bacino con l’ing. Viavattene hanno proceduto ad effettuare un sopraluogo di massima e si è stabilito che il comune si facesse carico di proporre delle schede di progetto per le operazioni di pulitura dei tratti segnalati, come segue: Il torrente Lenzi a Xitta è interessato per una lughezza di metri 308 ed un volume di sedimenti da escavare e trasportare in discarica per 4.435 mc; Il Fosso Canalotti è interessato ad intervento su un tratto di 687 metri con una sezione di 22,5 metri per effettuare, trinciatura canne e risagomatura; Il Fosso Benovara è interessato a due tratti, uno a nord di metri 1.200 per uno sviluppo di sezione di metri 12,50, altro tratto di metri 1.350 per uno sviluppo di sezione di metri 22,50, lavori da effettuare trinciatura canne e risagomatura; Il Torrente Fastaia è interessato a due tratti, uno a nord di metri 2.000 per uno sviluppo di sezione di metri 12,50, altro tratto di metri 2.350 per uno sviluppo di sezione di metri 22,50, lavori da effettuare trinciatura canne e risagomatura.



L'11 gennaio 2024 il comune ha trasmesso al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia le schede richieste sollecitando, ancora una volta, l’avvio urgente dei lavori richiesti per la sicurezza della popolazione e del territorio.