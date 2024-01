Intrighi e comicità a teatro, mostre, concerti. Gli eventi del fine settimana in provincia

20/01/2024 06:00:00

Sarà un weekend di spettacoli in provincia di Trapani: a Mazara e Marsala, scintillanti commedie accendono il palcoscenico,

mentre a Campobello di Mazara, "SCOOP (DONNA SAPIENS)" di Giobbe Covatta è già sold out. A Trapani va in scena il 3° Piano Festival con il concerto di Claudia Vento, mentre da non perdere sono le mostre a Marsala, Alcamo e Gibellina.

MARSALA - Sabato 20 gennaio alle 21:30 e domenica 21 gennaio alle 18:30 al Teatro comunale "Eliodoro Sollima" di Marsala si terrà "Minna. Lu straziu di lu cori" con Giovanna La Parrucchiera", spettacolo scritto e diretto da Gianfranco Manzo e Andrea Scaturro. La rappresentazione è pensata come trasposizione teatrale di una fiction televisiva a tema mafioso-sentimentale. Minna è una donna intrappolata in un matrimonio con Salvatore Lupara, un boss mafioso. Divisa tra il marito e il commissario La Zagara, Minna si trova coinvolta in loschi affari e promesse di libertà. Per informazioni e prenotazioni, contattare i numeri WhatsApp: 3338942773, 3495457448.

MARSALA - Sabato 20 gennaio, alle 21.30, va in scena al Teatro Impero di Marsala la commedia "Miliddri" di Giovanni Maniscalco. Personaggi e interpreti: Salvatore (marito) interpretato da Giovanni Maniscalco, Rosaria Maria Pia Stella (moglie) interpretata da Enza Giacalone, Virginiu (cognato) Gianpiero Abrignani, Ayed (tunisino) Fabio Calandrino, Olaf (moglie di tunisino) Roberta Micalizzi, Cristina (figlia di Salvatore)Vitaliana Anastasi, Stefano (cognato di Salvatore) Baldo Alagna, Esterina (moglie di Stefano) Daniela Beretta, Dory (figlia di Stefano) Vanessa Alagna, Bil (fidanzato di Dory) Antonino Titone, Ginevra (amica di Cristina) Silvia Licari, Tonino (vicino di casa di Salvatore) Antonino Pipitone e Bonomalì (fidanzato di Cristina e medico) Giuseppe Maniscalco.

MARSALA - Domenica 21 gennaio, alle ore 18:00 presso Finestre sul mondo (via Sibilla 36), l'associazione culturale Arco presenta: Parola d'onore quello che i siciliani non dicono - con Giacomo Frazzitta. Percussioni Roberto Gervasi Jamhento- pianoforte Francesco Rallo - basso Giuseppe Lo Grasso - tromba Aldo Bertolino.

TRAPANI - Domenica 21 gennaio, alle ore 18.00 a Palazzo D’Alì, appuntamento con la Stagione invernale del 3° Piano Festival. La Sala Sodano ospiterà il Recital pianistico di Claudia Vento, vincitrice del 1° Premio International Piano Competition Domenico Scarlatti Città di Trapani sezione giovani. Prenotazione obbligatoria su www.trapaniclassica.it

CAMPOBELLO DI MAZARA - Sabato 20 gennaio, alle ore 20.30 al Cine Teatro Olimpia (Viale Risorgimento, 14), è sold out lo spettacolo SCOOP (DONNA SAPIENS), scritto e diretto da Giobbe Covatta per la Stagione Teatrale 2023/2024, con la direzione artistica Mario Incudine. Il prossimo appuntamento è previsto il 9 marzo con Sergio Cammariere.

MAZARA DEL VALLO - Al CineTeatro Rivoli, sabato il 20 gennaio alle ore 21.00 va in scena "Come fosse amore" di Marco Cavallaro che firma anche la regia e va in scena con Anna Bellucci, Alessia Francescangeli, Ludovica Bei, Peppe Piromalli e Viviana Colais. Quando le delusioni d'amore trovano sfogo in un rifiuto totale per il sentimento stesso, come si può tornare ad amare? Tre donne, totalmente differenti tra di loro, fanno ricorso a una terapeuta per riparare il loro cuore infranto, ma nessuna di loro sa che anche la stessa terapeuta ha il cuore infranto. Info ai numeri 328 1578851, 328 5904588, 338 9068219 o 347 7195881.

ALCAMO - Al Centro Congressi Marconi di Alcamo è stata inaugurata venerdì la mostra dedicata ai prigionieri della Seconda Guerra Mondiale. La mostra proposta dall'Associazione Culturale Stella Alpina intende rompere il silenzio e divulgare una pagina di storia ancora poco conosciuta della Seconda Guerra Mondiale: la vicenda degli Internati Militari deportati nei lager del Reich dopo l'8 settembre del 1943. La mostra presenta una cartina con la distribuzione dei lager, pannelli descrittivi, disegni e fotografie realizzati da alcuni internati militari, cartoline della posta del prigioniero, un'installazione in ricordo della vita negli Stammlager e del lavoro coatto e documenti che fanno parte dell'archivio della famiglia alcamese De Blasi, i cui fratelli Giuseppe e Andrea furono deportati nei campi nazisti. La mostra, a ingresso gratuito, è visitabile sabato 20 e domenica 21 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

MARSALA - Fino al 28 gennaio 2024 è possibile visitare la mostra "Figura di Donna. Dalla Collezione della Pinacoteca di Marsala" presso l'Ex Convento del Carmine a Marsala. La mostra, curata da Gianna Panicola, presenta opere di artisti come Antonio Bueno, Domenico Cantatore, Bruno Caruso, e altri.Orari di apertura: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00, esclusi il lunedì. Per maggiori dettagli, visita: https://www.facebook.com/events/1045583263175833.

MAZARA DEL VALLO - Fino al 20 gennaio al CIVIC di Mazara del Vallo si tiene la mostra “Avifauna della Sicilia Sud-Occidentale: la natura ripresa da Enzo Sciabica”.

GIBELLINA - Al Baglio Di Stefano è in corso la mostra "Materia e colore" di Leonardo Fisco. L’esposizione resta fruibile fino al 18 febbraio, dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. E ancora, sempre al Baglio di Stefano, presso il Museo delle Trame Mediterranee ultima occasione questo weekend per visitare la mostra "Roba stagnata - Antiche ceramiche di Burgio" a cura di Vito Ferrantelli, Enzo Fiammetta, Sergio Intorre e Maria Reginella. La mostra è visitabile dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 fino al 21 gennaio.