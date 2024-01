Alcamo, paletti dissuasori contro il parcheggio selvaggio in via Crispi e via Vittorio Veneto

23/01/2024 15:30:00

Ad Alcamo contro il parcheggio e il traffico selvaggio arrivano i paletti dissuasori. L'amministrazione con una ordinanza della polizia municipale interverrà nella regolamentazione del traffico in due delle arterie principali della città che confluiscono in corso VI Aprile, la via Francesco Crispi e la via Vittorio Veneto che attraversa il Comune arrivando fino a viale Europa.

I paletti dissuasori saranno installati per evitare il posteggio in zone dove vi è il divieto. Divieti e multe fino a questo momento non sono bastati ora c'è l'ordinanza, a firma del comandante della Polizia municipale, Ignazio Bacile, secondo cui è stato “ritenuto opportuno, al fine di migliorare la sicurezza stradale, le condizioni di circolazione veicolare e pedonale, per impedire lo stazionamento di veicoli” collocare una serie di paletti dissuasori della sosta.

Sei paletti dissuasori, dell’altezza di 1,2 metri e diametro di 60 centimetri, alla distanza di 1,6 metri l’uno dall’altro, andranno in via Vittorio Veneto vicino all’inrocio con il corso VI Aprile, mentre all’incrocio con via Francesco Crispi ne saranno installati altri otto.