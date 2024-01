Spettacoli, memoria, solidarietà: il weekend in provincia di Trapani

27/01/2024 06:00:00

Da Marsala ad Alcamo, il prossimo weekend si anima di eventi culturali e di impegno sociale.

Il regista Paolo Genovese sarà ospite dell'Istituto Florio di Erice, mentre il Teatro Impero di Marsala accoglierà la commedia musicale "Stanlio e Ollio" con Claudio Insegno e Federico Perrotta. Nel cuore di Castelvetrano, l’Ex convento dei Minimi sarà il palcoscenico della presentazione di "L'isola spettrale" di Beniamino Biondi.

Segnaliamo, inoltre, che a Marsala, al Parco Sutana di Contrada Fontanelle, domenica avrà luogo l'evento di beneficenza "Regala un Giocattolo", organizzato dalla Guardia Agroforestale Italiana in collaborazione con l’Associazione Siciliana Lotta Leucemie e Tumori dell’Infanzia “Liberi di Crescere” e con il patrocinio del Comune di Marsala. Un gesto di generosità che porterà gioia ai bambini ricoverati nell'Ospedale Civico di Palermo. Concurrentemente, in diverse località della provincia saranno posate pietre di inciampo in memoria delle vittime della Shoah.

ERICE - Il regista e sceneggiatore Paolo Genovese presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Il rumore delle cose nuove” (Einaudi), per il quarto appuntamento inserito nell'ambito della Rassegna letteraria “LibriAmoCi - Incontro con l'Autore” organizzata dall’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice, in collaborazione con la Libreria Galli Ubik-Erice. L'incontro si terrà sabato 27 gennaio alle ore 18 a scuola, nella sede centrale di via Barresi, 26 a Erice Casa Santa, con ingresso libero e si avvale del patrocinio del Patto per la lettura della città di Trapani.

MARSALA - Domenica 28 gennaio alle ore 18.00 va in scena al Teatro Impero di Marsala lo spettacolo dal titolo: “Stanlio e Ollio - Una commedia musicale senza cervello” con Claudio Insegno e Federico Perrotta. E' il terzo appuntamento con la XVI Rassegna “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” – organizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” presieduta da Vito Scarpitta, con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Marsala. Sabato 27 gennaio, alle ore 18.00 nell’atrio comunale di Marsala, si terrà la posa della pietra per la Giornata della Memoria, evento promosso dall'Amministrazione comunale e da Fidapa Marsala. Sempre sabato 27 gennaio, alle ore 18.40 presso Finestre sul Mondo (via Sibilla 36) si terrà l’evento “Alcune farfalle vivono solo un giorno”, testo di Katia Regina, nel giorno della Memoria contro tutte le guerre. Letture drammatizzati di Cinzia Bocchicchio, Tommaso Rallo. Improvvisazioni musicali di Zoya Nadenlynka (violino) e Leonardo Pavia (pianoforte).

ALCAMO - Prende il via sabato 27 gennaio, presso la Chiesa del Rosario, via Amendola alle ore 18.15, la XXXVIII Stagione Concertistica dell'Associazione “Amici della Musica” di Alcamo. Lo spettacolo di domani è “Una curiosa convivenza dal Barocco al Teatro musicale dell’ottocento”; a seguire, domenica 28 gennaio, alle ore 19: "Opera & Song".

CASTELVETRANO - Sabato 27 gennaio, alle ore 18.00 presso l’Ex convento dei Minimi, (piazza San José Maria Escrivà 37), Beniamino Biondi presenta "L'isola spettrale, guida immaginifica ai fantasmi di Sicilia". L’evento è ingresso gratuito e si inserisce nell’ambito della seconda edizione del "PalmosaFest", festival di arte e letteratura che prevede incontri con autori, poeti e scrittori a Castelvetrano. Inoltre, per la prima volta Castelvetrano avrà una pietra d'inciampo per ricordare i caduti dell'olocausto, l'evento si terrà sabato 27 gennaio alle ore 10,30 davanti al Teatro Selinus, alal presenza delle autorità civili, militari e religiose della città.

PARTANNA - Sabato 27 alle ore 11 in via Gramsci, vicino all'Istituto tecnico commerciale, si terrà l'evento della apposizione delle pietre di inciampo. Ne verranno apposte due: una dedicata alle vittime della Shoah ed una dedicata a tutte le donne che hanno perso la vita durante quel buio periodo storico.

MARSALA - La sezione di Marsala della Guardia Agroforestale Italiana organizza, in collaborazione con l’Associazione Siciliana Lotta Leucemie e Tumori dell’ Infanzia “Liberi di Crescere” e con il patrocinio del Comune di Marsala, un evento di beneficenza denominato “Regala un Giocattolo”, che si terrà domenica 28 gennaio dalle 9 alle 17 presso il Parco Sutana di Contrada Fontanelle a Marsala. Tutti i giocattoli raccolti donati dai cittadini saranno consegnati dai volontari direttamente ai bambini ricoverati all'interno del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ Ospedale Civico di Palermo.

MARSALA - Il prossimo 31 gennaio si festeggia San Giovanni Bosco, fondatore delle congregazioni dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice. La Comunità Salesiana di Marsala si appresta a festeggiare tale ricorrenza con una serie di eventi che inizieranno il prossimo 28 gennaio. Nel corso del triduo, domenica alle ore 18,00, presso la chiesa Maria SS.Ausiliatrice si terrà una Celebrazione Eucaristica presieduta dal direttore dell’ “Opera Divina Provvidenza” don Luigi Calapaj con la promessa di quattro salesiani cooperatori di Castelvetrano.

MARSALA - Ultimo fine settimana per visitare la mostra "Figura di Donna. Dalla Collezione della Pinacoteca di Marsala" presso l'Ex Convento del Carmine a Marsala. La mostra sarà aperta fino al 28 gennaio ed è curata da Gianna Panicola. Esposte opere di artisti come Antonio Bueno, Domenico Cantatore, Bruno Caruso, e altri.Orari di apertura: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00, esclusi il lunedì. Per maggiori dettagli, visita: https://www.facebook.com/events/1045583263175833.

GIBELLINA - Al Baglio Di Stefano è in corso la mostra "Materia e colore" di Leonardo Fisco. L’esposizione resta fruibile fino al 18 febbraio, dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.