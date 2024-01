Erice si candida a "Città Europea dello sport" per il 2027

28/01/2024 18:20:00

La Città di Erice è candidata al titolo di European City of Sport per l'anno 2027 e, per questo, ieri mattina, ha incontrato il dott. Vincenzo Lupattelli, presidente della delegazione italiana di ACES Europe, Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport, nonché membro board Aces Europe. Ad accompagnarlo c'erano tre rappresentanti dell'Istituto per il Credito Sportivo: la dott.ssa Debora Miccio (responsabile direzione commerciale e marketing), il dott. Gianluca D'Antoni (rete commerciale – responsabile settore sud Sicilia) e il dott. Vincenzo Lamorte (responsabile servizio rete commerciale e customer care). L'incontro istituzionale si è tenuto presso la sala giunta degli uffici comunali di contrada Rigaletta alla presenza della sindaca Daniela Toscano e dell'intera squadra assessoriale.

La candidatura, che è riservata alle Città con più di 25.000 abitanti e che consisterà in una serie di progetti che seguono i principi etici dello sport, è stata formalizzata nei giorni scorsi. Ad essa seguirà l'invio di un dossier specifico che anticiperà la visita della commissione di valutazione.

***

Il Kiwanis Club di Trapani, in occasione della Giornata Internazionale della persona con disabilità e della cerimonia “Ti presento uno sport” organizzata lo scorso 1 dicembre 2023 in collaborazione con Fisdir Sicilia, Croce Rossa Trapani ed Endas Sicilia, ha donato al Comune di Erice un calciobalilla omologato paralimpico da collocare nel Giardino dello Sport “Falcone e Borsellino”.

Il tavolo da gioco, che è stato posto nello spazio ricreativo adiacente l'area giochi per bambini, è stato consegnato ieri pomeriggio, da parte dei rappresentanti del club donatore, alla presenza della sindaca Daniela Toscano, dell'assessora allo sport Rossella Cosentino e della società Clomy Club che gestisce l'impianto.

***

È stata approvata durante il Consiglio comunale del 26 gennaio 2024 la proposta di modifica del Regolamento dei centri territoriali delle frazioni di Napola e Ballata. La modifica approvata dal Consiglio comunale all'unanimità è stata presentata dal Consigliere Carmelo Peralta.

Il Consigliere Peralta ha accolto le richieste di alcuni abitanti di Ballata e Napola che chiedevano di poter accedere ai centri sociali delle predette frazioni nonostante non fossero residenti nel Comune di Erice ma in comuni limitrofi. Data la promiscuità dei confini territoriali tra il Comune di Erice e i Comuni vicini, gli abitanti chiedevano di potersi recare al centro sociale più vicino.

Richiesta che ha trovato il consenso dell'intero Consiglio comunale. Il Consigliere Peralta, rispondendo alle esigenze dei cittadini di Napola e Ballata, evidenzia che prima della sua proposta era possibile accedere ai centri sociali delle predette frazioni solo ai residenti nel Comune di Erice.