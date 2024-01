29/01/2024 17:10:00

Dopo "soli" 19 giorni il lampione al porto di Marsala è stato sistemato. Si tratta del grosso faro in Piazza Piemonte e Lombardo che era caduto rovinosamente ad inizio anno dopo la bufera di scirocco che aveva investito la città.

Per fortuna non si era fatto male nessuno, dato che era caduto verso l'interno della grossa aiuola. Da allora il palo è stato a terra per diversi giorni. Adesso è stato ripristinato, con la speranza che non ricada.