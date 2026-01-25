Polizia Municipale di Marsala: nel 2025 più controlli e servizi anche se con poco organico

25/01/2026 06:00:00

Dalla sicurezza stradale al contrasto agli abusi edilizi, dalla lotta all’abbandono dei rifiuti al controllo del territorio con nuove tecnologie. È un bilancio fatto di numeri, ma anche di scelte e sacrifici, quello presentato dalla Polizia Municipale di Marsala per l’annualità 2025, in un momento non semplice per il Corpo, alle prese con una forte carenza di personale e un territorio tra i più estesi della Sicilia.

Tra i risultati più significativi: il potenziamento della Ztl, l’installazione di 150 nuove telecamere di videosorveglianza che portano il totale a 250, l’utilizzo di nuovi dispositivi tecnologici per il controllo stradale e ambientale e l’imminente attivazione di un drone per individuare chi abbandona illegalmente i rifiuti. Il tutto con appena 37 vigili urbani in servizio, metà dei quali ultra sessantenni.

L’incontro al Complesso San Pietro

Il bilancio è stato presentato venerdì al Complesso Monumentale San Pietro di Marsala, alla presenza del sindaco Massimo Grillo, del presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano e dell’assessore alla Polizia Municipale Donatella Ingardia.

Un appuntamento che ha rappresentato anche un momento di riconoscimento per il lavoro svolto dal Corpo e dai suoi vertici. Emozionato l’intervento del presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano, che ha voluto ringraziare tutto il Corpo: «Questo Comando lo conosco benissimo, meglio di me non lo conosce nessuno, è come una famiglia», ha detto, ricordando i suoi 15 anni alla guida del Consiglio comunale e il rapporto diretto con la Polizia Municipale.

D’Alessandro: «Territorio vastissimo, numeri ridotti»

Il comandante Giuseppe D’Alessandro ha tracciato un quadro realistico delle difficoltà operative:

nel 2012 i vigili urbani a Marsala erano 112, oggi sono 37. «Gestire un territorio vasto come Marsala con questi numeri è estremamente complesso»,

ha spiegato il comandante, sottolineando anche come spesso i vigili urbani siano oggetto di critiche ingenerose da parte dei cittadini che non conoscono l’ampiezza del lavoro svolto quotidianamente.

D’Alessandro ha voluto ringraziare il suo predecessore, Vincenzo Menfi, evidenziando come una parte importante dei risultati del 2025 sia frutto del lavoro avviato negli anni precedenti, e Salvatore Pocorobba, che ha guidato il Comando nella fase di vacatio. Sul fronte del personale, l’annuncio: 6 nuovi vigili subito dopo l’approvazione del bilancio; 11 assunzioni nel 2027; 11 agenti a tempo determinato, finanziati con i proventi del Codice della Strada. Capitolo autovelox: quello di via Mazara non è attivo, ma il Comando ha già chiesto alla Prefettura un decreto ad hoc per l’autorizzazione di due nuovi dispositivi.

Il sindaco Grillo: «Una nuova fase per la Municipale»

Il sindaco Massimo Grillo ha parlato di un cambio di passo: «Abbiamo apprezzato il lavoro de Comandante Menfi, con il comandante D’Alessandro si è avviata una nuova fase, fatta di riorganizzazione e maggiore efficienza, con la prospettiva di nuovo personale». Parole di apprezzamento anche per gli agenti: «Ringraziamo quanti, spesso in silenzio, con spirito di abnegazione e servizio, fanno turni massacranti per garantire servizi fondamentali alla città».

I numeri dell’attività nel 2025

Nel corso del 2025 la Polizia Municipale di Marsala ha svolto un’intensa attività di Polizia Giudiziaria, con l’incameramento di 258 fascicoli relativi ad attività investigative, deleghe di indagine e azioni di contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti. A questi si aggiungono 234 fascicoli riguardanti il controllo e il contrasto a presunti abusi edilizi. Complessivamente sono state lavorate 806 pratiche di Polizia Giudiziaria, di cui 415 tra deleghe e sub-deleghe, comprensive di notifiche, accertamenti e attività richieste dalla Procura della Repubblica, da altre forze di polizia e da enti vari.

Nell’ambito delle indagini giudiziarie, sono state espletate 18 deleghe della Procura della Repubblica di Marsala, complete di relazioni tecniche, rilievi planimetrici e documentazione fotografica a seguito di incidenti stradali. Su delega della Procura per i Minorenni di Palermo, inoltre, sono state effettuate 10 ispezioni presso strutture di accoglienza per minori. Nel corso dell’anno sono stati 63 i soggetti denunciati all’Autorità Giudiziaria per reati edilizi, 64 per reati ambientali, 23 per occupazione abusiva di alloggi popolari, 17 per l’attività abusiva di parcheggiatore e 2 per maltrattamento di animali.

Sul fronte della Polizia Stradale, nel 2025 sono state emesse 538 ordinanze relative alla chiusura di strade, ai divieti di sosta, ai lavori pubblici, alle processioni, alle manifestazioni e alla collocazione della segnaletica verticale e orizzontale, inclusi stalli per disabili e dispositivi di sicurezza stradale. Sono state inoltre rilasciate 227 autorizzazioni al transito per manifestazioni ed eventi e per l’accesso temporaneo in Ztl legato a lavori, carico e scarico merci, matrimoni e funerali. A queste si aggiungono 104 permessi specifici per il transito e la sosta in Ztl destinati ad attività lavorative e alla consegna di prodotti alimentari, farmaci e surgelati.

Nel corso dell’anno la Polizia Municipale è intervenuta in 244 sinistri stradali, di cui 2 con esito mortale, 169 con feriti e 73 con soli danni ai mezzi. In relazione agli incidenti, sono state inoltrate 16 notizie di reato per violazioni degli articoli 589 e 590 bis del Codice Penale, connesse alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale sono state elevate 17.668 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo pari a 4.821.527,65 euro.

Importante anche l’attività della Polizia Commerciale. Nel 2025 sono state sottoposte a controllo con ispezione completa 65 attività commerciali e 7 imprese artigianali, mentre sono state eseguite 10 ispezioni presso strutture alloggio per minori. Nel complesso sono stati contestati 76 verbali, di cui 30 per occupazione abusiva di suolo pubblico e 27 per terreni incolti considerati a rischio incendio. Nel corso dell’anno sono stati inoltre eseguiti 7 sequestri di attività svolte senza il necessario titolo autorizzativo, con contestuale confisca delle attrezzature.

Per quanto riguarda la Polizia Veterinaria, sono state incamerate e trattate 575 pratiche, che comprendono accalappiamenti, riammissioni sul territorio di cani randagi previa sterilizzazione e interventi di assistenza ad animali vittime di incidenti stradali.

Tra le altre attività svolte nel 2025 rientrano 21 trattamenti sanitari obbligatori e 56 pratiche di rinvenimento o accertamento relative a immobili IACP.

Sul piano della tecnologia applicata al controllo del territorio, nel corso dell’anno sono state installate 100 nuove telecamere di videosorveglianza, che si aggiungono alle 150 già esistenti, portando il totale a 250 dispositivi attivi sul territorio comunale. È stato inoltre acquistato e messo in uso il sistema Autoscan Capture, che consente il rilevamento dinamico delle infrazioni al Codice della Strada, con l’obiettivo di ridurre incidenti e congestionamenti del traffico. È stato infine acquistato e utilizzato il dispositivo E-Killer per il contrasto all’abbandono dei rifiuti ed è stato perfezionato l’iter burocratico per l’attivazione del drone destinato ai controlli ambientali.



