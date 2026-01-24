Marsala, completati i collettori fognari del centro storico per completare la rete idrica

24/01/2026 12:00:00

Oggi a Marsala sono state consegnate le opere relative alla realizzazione dei collettori fognari necessari al completamento della rete fognante del centro urbano.

All’incontro al Comune hanno partecipato il Sub Commissario Toto Cordaro, il sindaco Massimo Grillo, il presidente dell’Assemblea Territoriale Idrica di Trapani Francesco Gruppuso e i tecnici della Struttura Commissariale per la Depurazione.

Il subcommissario nazionale per la depurazione, Toto Cordaro, ha dichiarato che l’intervento di oltre 12 chilometri e un importo di circa sette milioni di euro consente di rispettare gli standard europei in tema di depurazione, chiudendo un’infrazione comunitaria relativa a 11.600 abitanti equivalenti.

Anche il sindaco Grillo ha sottolineato che la consegna dell’ultimo lotto della rete fognaria permetterà di convogliare tutte le acque reflue verso il depuratore, garantendo tutela ambientale e rispetto degli standard europei. Ha ringraziato il commissario Cordaro e il presidente Gruppuso per la collaborazione.



