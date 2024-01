Museo Lilibeo, sabato la presentazione di Una stella sul mare di Maria Grazia Sessa 

30/01/2024 18:32:00

Sabato 3 febbraio, alle ore 17:00, presso la Sala conferenze ‘Maria Luisa Famà’ del Museo Lilibeo,

la dott.ssa Maria Grazia Sessa, già direttrice didattica, giornalista e scrittrice, presenterà il suo libro “Una stella sul mare”.

Se una barca potesse parlare, racconterebbe non solo gli episodi ai quali ha partecipato durante il corso della sua esistenza, ma anche le emozioni che ha vissuto. Questa è la storia di una imbarcazione costruita nel 1910 nella Sicilia occidentale, il suo nome è "Mizar" come quello della nota stella. I protagonisti sono l'amore e le avventure della famiglia che l'ha mantenuta in navigazione per un secolo. Tante storie di una storia, per non dimenticare la complicità che può nascere tra un oggetto e chi lo vive.

Dialogheranno con l’autore Teresa Di Fresco, giornalista, già vice presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, parteciperà il prof. Elio Piazza, cultore di tradizioni locali. Ingresso gratuito.