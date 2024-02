Turismo a Marsala, il Sindaco Massimo Grillo adesso punta ....  sullo Zecchino d'oro

01/02/2024 17:52:00

Nell'attesa che venga completato l'ippodromo finanziato con i soldi del Pnrr, e che sarà, immaginiamo, un grande volàno per lo sviluppo del territorio, il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, parte per la Borsa Internazionale del Turismo con un'idea molto chiara su come fare arrivare i turisti a Marsala: lo Zecchino d'oro.

Nel presentare la costosa spedizione che sarà a Milano dal 4 al 6 Febbraio (con il Comune che farà da solo, non avendo voluto fare squadra con gli altri enti della Provincia nel Distretto Turistico), Massimo Grillo annuncia un calendario di eventi "nel nome dell'Amicizia e della Pace".

Tra gli eventi, appunto, lo "Zecchino d'Oro di Marsala", tra parole e musica di pace, in collaborazione con la Fondazione dell’Antoniano di Bologna e la Città di Assisi. Di più non si sa. Ci sarà Topo Gigio?

Tra gli altri eventi, poi, che dovrebbero attirare, secondo il Comune migliaia di turisti a Marsala, anche un "Sicily Food Fest & Beer Street". E' un inglese un po' maccheronico. Ma ad ogni modo, dovrebbe essere un festival del cibo da strada (uno dei cento che si fanno ogni anno in provincia di Trapani, in pratica) e della birra. Per la città del vino Marsala, sicuramente, si tratta di un evento che le cantine apprezzeranno ...

Per andare alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, anche quest'anno il Sindaco Massimo Grillo non ha badato a spese. Ha deciso di affidarsi all’agenzia Feedback per il progetto The best of Western Sicily: il costo è di 12.200 euro, più 5.124 euro per servizi video e foto. Il Comune ha anche impegnato 1.000 euro per i costi della della delegazione marsalese. Inoltre il Comune ha affidato all’associazione Sicilia Terra Mia un servizio di degustazione alla Bit di Milano: 3.660 euro. Come direbbe Topo Gigio: ma che mi dici mai ...