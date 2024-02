Mitologia, mercati e concerti. II fascino del weekend in provincia di Trapani

03/02/2024 06:00:00

Il fascino dell'antichità e delle tradizioni locali si intreccia nel weekend trapanese.

Dal Parco Archeologico di Selinunte, dove i bambini possono diventare "Dei dell'Olimpo per un giorno", a quello di Segesta con il suo Mercato degli Elimi e un laboratorio didattico, fino all'apertura della storica chiesa di San Liberale a Trapani, il weekend offre un viaggio attraverso il tempo e la cultura.

SELINUNTE - A Carnevale tutto è possibile, perfino fingersi una divinità greca. Domenica 4 febbraio alle ore 10.30 il Parco archeologico di Selinunte, insieme a Coopculture, gestore dei servizi aggiuntivi, ha pensato al laboratorio “Dei dell’Olimpo per un giorno”, un’attività rivolta ai bambini per apprendere la storia dell’antica città di Selinunte, ma anche conoscere, attraverso il divertimento, alcune delle divinità greche venerate in questa città. Il laboratorio costa 5 euro ma ricordiamo che l’ingresso al parco è gratuito, come di consueto, ogni prima domenica del mese. I genitori dei bambini che li accompagnano, dunque, potranno approfittarne per visitare il parco, uno dei più grandi siti del Mediterraneo e spaziare dall’Acropoli all’Agorà. Un’attività divertente e creativa dove i piccoli visitatori si trasformeranno per un giorno nei grandi Dei dell’Olimpo. Ogni bambino a conclusione del laboratorio, porterà a casa la propria maschera come ricordo dell’esperienza.

SEGESTA - Domenica 4 febbraio al Parco archeologico di Segesta ingresso gratuito, come di consueto ogni prima domenica del mese. I visitatori avranno così la possibilità di visitare il Parco che ospiterà anche il Mercato degli Elimi dedicato ai prodotti locali a km0 e sarà attivo il servizio di ristorazione "smart" con il food truck (installato in attesa che venga ripristinata la caffetteria distrutta nell'incendio di luglio scorso). Sempre domenica, alle 10,30, è previsto un laboratorio didattico legato al Carnevale A Carnevale ogni maschera vale, durante il quale i bambini coloreranno le maschere più utilizzate nell'antico teatro di Segesta. Info e prenotazioni: www.coopculture.it

TRAPANI - La Delegazione FAI di Trapani e il Gruppo FAI Giovani di Trapani, in collaborazione con la Diocesi di Trapani, la Parrocchia San Francesco d’Assisi e alcune associazioni del territorio, presentano: “La domenica a San Liberale – storia, eventi, tradizioni”, una serie di aperture domenicali (una domenica al mese) della storica chiesa edificata sull’estrema punta della città di Trapani in prossimità della Torre di Ligny. Durante le aperture, che avverranno nel pomeriggio dalle 17:30 alle 19:30, sarà possibile visitare questa suggestiva e particolare chiesetta, accompagnati dai volontari del FAI di Trapani che ne racconteranno origini e tradizioni, e partecipare agli eventi collaterali che diverse associazioni organizzeranno in concomitanza. Il primo appuntamento è previsto per domenica 4 febbraio 2024 alle 17:30 con la Professoressa Sarah Pianelli (volontaria del FAI giovani di Trapani) che terrà una conferenza sulla Storia della Chiesetta di San Liberale. Contestualmente l’associazione Nereidi arricchirà l’evento con un momento culturale.

CAMPOBELLO DI MAZARA - Sabato 3 febbraio, alle ore 21.00, va in scena al cine-teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli” di Campobello di Mazara, “Il Cortile degli Aragonesi - vastasata anonima del Settecento siciliano”, rappresentazione teatrale rielaborata da Ignazio Buttitta per la regia di Sebastiano Salvato. Il cast: Alessio Mangiaracina, Helena Bono, Ciccio Puccio, Angela Stallone, Salvatore Graffeo, Francesco Caro, Vittorio Giammona, Lina Serpico, Domenico Prinzivalli e Flavia Falsitta. Ticket acquistabili presso punto vendita Windtre Soleluna via Garibaldi, Campobello di Mazara. Info: 3278468409.

SALEMI - Sabato 3 febbraio entra nel vivo la Festa tradizionale di San Biagio, compatrono della città insieme a San Nicola di Bari. Nell’antico quartiere Rabato di Salemi, dove le donne si riuniscono per la realizzare i piccoli pani di San Biagio, i cosiddetti "cavadduzzi e cuddureddi di San mBrasi", che riportano il calendario della storia alla fine del Cinquecento, con il racconto di un miracolo avvenuto per intercessione del Santo. A partire dalle 16, inoltre, si svolge il tradizionale corteo storico sulla rievocazione del miracolo, "San Biagio fra cavallette e gole benedette", giunto all'ottava edizione e nato da un’idea di Rosanna Sanfilippo in collaborazione con il gruppo archeologico "Xaipe" e con l'artista e poeta Sciupè, l’associazione culturale "Emidance", la Chiesa Madre di Salemi e con la presenza dei "Tamburi Aragonesi" di Castelvetrano. E' possibile partecipare ai laboratori per la realizzazione del pane di San Biagio.

MARSALA - Sabato 3 febbraio, alle ore 17:00, presso la Sala conferenze ‘Maria Luisa Famà’ del Museo Lilibeo, la Maria Grazia Sessa presenta il suo libro “Una stella sul mare”. Ingresso gratuito. Sabato 3 febbraio, alle 20.00 al Teatro E. Sollima di Marsala, si terrà il concerto della BandaBastard, la band di Ligabue, con Federico Poggipollini. Condurrà Patrizia Pellegrini. L’evento è patrocinato dal comune di Marsala. Ingresso gratuito, con prenotazione: tel. 0280889329 - info@karmasolution.it - www.karmasolution.it.

CASTELVETRANO - Sabato 3 febbraio, alle 18.00 presso l’ex Convento dei Minimi, Antonella Delia Lettieri presenta "L'Odore del Bianco, a tu per tu con l'endometriosi". L’incontro fa parte della seconda edizione del "PalmosaFest", festival di arte e letteratura. Ingresso gratuito.

NAPOLA - Domenica 4 febbraio, l'associazione Sagra dell'uva organizza ilCarnevale a Napola 2024. Alle 15.00: festa in maschera aperta a tutti i bambini, presso il centro sociale polivalente "G. Cammarata"; alle 17.00: sfilata del carro allegorico "Eolo (Dio del vento) e i suoi Mori" con il gruppo di ballo di Napola "Sicilia mia" insieme agli studenti dell'Istituto Comprensivo "G. Pagoto" con il loro mini carro "I cosi duci da Pagoto".

A seguire, per tutta la sera musica e panini con salsiccia in piazza, giochi e animazione.

TRAPANI - Sabato 3 febbraio, la Nave Vieste, cacciamine della Marina Militare, sosta nel porto di Trapani presso la banchina “Dogana” apre le porte alla popolazione per consentire le visite a bordo di una delle imbarcazioni di punta della Marina Militare. Durante la sosta a Trapani, la Vieste sarà visitabile con i seguenti giorni e orari: sabato 3 febbraio, dalle ore 10.00 alle 12.00, e nel pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

PANTELLERIA - Inizierà sabato 3 febbraio, alle ore 17.00, presso il Circolo di San Vito, il seminario a cura di Nuccia Farina dal titolo Panteschità. Si tratta del primo dei seminari scelti dalla comunità pantesca nell’ambito del Progetto della Democrazia Partecipata 2023 del Comune di Pantelleria presentato dall’Università Popolare di Pantelleria - UNIPANT. Gli incontri saranno gratuiti ed aperti a tutti, senza bisogno di prenotazione. Anche se sarà possibile frequentarli singolarmente, è caldamente consigliata la continuità della frequenza per tutti e 10 gli appuntamenti. A quanti avranno frequentato tutti gli appuntamenti, sarà rilasciato un Attestato di Frequenza dell’Università Popolare di Pantelleria. Per quanti sono fuori dell’isola, ma interessati ad assistere, saranno disponibili nei giorni a venire le registrazioni del seminario sul sito www.unipant.it e sul Canale YouTube.