Carnevale a Mazara, oggi pomeriggio la sfilata dei carri

11/02/2024 13:58:00

Migliorano le condizioni meteo e l'Associazione Addrabbanna Lu Ponti che organizza il Carnevale a Mazara del Vallo conferma le manifestazioni in programma oggi.

Questo il programma - Domenica 11 febbraio ore 16:30 sfilata carri allegorici con partenza dalla via Emanuele Sansone verso via Mozia (Ponte Vecchio), via Piersanti Mattarella, corso Vittorio Veneto nel tratto compreso tra la Via Gian Giacomo Adria e piazza Matteotti, piazza Giacomo Matteotti e ritorno.

"Live Radio Show” la radio in diretta sul carro con gli speakers di Radio Azimut Network, Vito Ubaldini, Tiziana Indorato e Gianfranco Campisi

Ore 21:30 Live Music con la band “New Beat Generation Feat. Dioscuri”

Gli altri eventi dei prossimi giorni:

Lunedì 12 febbraio ore 16:30 sfilata carri allegorici con partenza dalla via Emanuele Sansone.

Ore 21:30 Live Music con “Gioconda Swing Band”.

Martedì 13 febbraio ore 16:30 sfilata carri allegorici con partenza dalla via Emanuele Sansone.

“Live Radio Show”.

Ore 21:30 Live Music con il gruppo musicale “The Remakers”.