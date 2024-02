I fatti del 15 Febbraio: nuova minaccia russa, sentenza per Rigopiano, Ferragni attacca

15/02/2024 06:52:00

E' il 15 Febbraio 2024. Questi i principali fatti in Italia e nel mondo, ed i titoli dei principali quotidiani.

• Oggi il leader del congresso americano e i ministri Ue della Nato si riuniranno a Washington e a Bruxelles per discutere della nuova minaccia russa. Pare che Mosca abbia una nuova arma nucleare spaziale in grado di distruggere i satelliti

• Christian Sodano, il ragazzo di 27 anni che ha ammazzato la madre e la sorella della sua ex, è andato a prendere la pistola in macchina ed è tornato in casa per suicidarsi davanti alla sua amata. Quando lei è fuggita ha sparato alle altre due donne. Dopo aver inseguito la ex, sarebbe poi tornato indietro per finire la sorella: «Era ancora viva, non volevo farla soffrire».



• Giovanni Barreca e la coppia Sabrina Fino e Massimo Caradente, accusati della strage di Altavilla Milicia, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Barreca, che ha torturato e ucciso la moglie e i due figli, è convinto «di aver fatto il bene dei suoi cari»

• La sentenza di secondo grado per la tragedia di Rigopiano si è conclusa con ventidue assoluzioni e otto condanne, tre in più rispetto al primo grado. Molto delusi i familiari delle 29 vittime

• Sarebbero state trovate tracce della droga dello stupro nei capelli della giovane che accusa La Russa Jr e il dj Tommaso Gilardoni di stupro. Lo dice una consulenza della difesa

• Chiara Ferragni va al contrattacco sul caso Pandoro. Nel suo ricorso all’Antitrust sostiene che i 50 mila euro donati da Balocco sono tanti, rappresentano il 25% dei ricavi

• Vittorio Cecchi Gori è in terapia intensiva per un’insufficienza respiratoria. È stabile, ma grave

• L’ad della Rai Roberto Sergio è finito sotto scorta per le minacce ricevute sui social dopo che Mara Venier ha letto il suo comunicato a Domenica in

• La maggioranza si spacca sul terzo mandato dei presidenti di regione. Fdi non ne vuole sapere, ma la Lega, tra uno sgambetto e l’altro, insiste

• I trattori non si fermano. Alcune sigle non si sono accontentate del taglio dell’Irpef e oggi protesteranno al Circo massimo di Roma. Ieri i trattori hanno sfilato a Palermo, Napoli, Cagliari, Sassari



• Michele Santoro scende in politica e presenta una lista per le elezioni europee, un movimento per la pace e la transizione ecologica. Spera di prendere il 6 per cento

• Matteo Renzi lascia la direzione del Riformista per candidarsi alle europee

• Il deputato Piero De Luca, figlio del governatore della Campania Vincenzo, è stato assolto nel processo sul crac Ifil perché «il fatto non costituisce reato»

• Giambruno parla della Meloni alla presentazione del libro di Candida Morvillo: «Per me Giorgia è stata, è e sarà sempre la persona più importante della mia vita»

• Una donna di 36 anni con il cuore a metà – vive con un solo ventricolo – ha dato alla luce due gemelli. È il quarto caso al mondo. Stanno tutti bene.

• È scontro tra Vaticano e Israele. L’ambasciatore presso la Santa sede bolla come «deplorevoli» le affermazioni del cardinale Parolin, che ha definito la risposta israeliana al massacro del 7 ottobre «sproporzionata»

• Netanyahu ha ritirato la delegazione israeliana dal tavolo per la tregua. Considera «irricevibili» le richieste di Hamas. Intanto al Cairo gira voce che il leader di Hamas Yahya Sinwar sia morto

• L’Ucraina è riuscita ad affondare un’altra nave russa nel Mar Nero. Gran parte degli 87 marinai a bordo sarebbe morta

• L’ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, è stato condannato a sei mesi con la condizionale. Per la sua campagna elettorale del 2012 avrebbe superato di quasi 20 milioni di euro il limite di spesa legale. Farà ricorso

• Sparatoria a Kansas City durante la parata del Super Bowl. Il bilancio è di un morto e oltre venti feriti, tre dei quali in condizioni critiche. Tre arresti

• In Champions, la Lazio batte il Bayern con un rigore di Immobile. Il ritorno si giocherà il 5 marzo a Monaco

• Nel recupero di Serie A il Bologna batte la Fiorentina per 2 a 0 e aggancia al 4° posto l’Atalanta (che ha una gara in meno)

• Due argenti con Alberto Razzetti nei 200 farfalla e Nicolò Martinenghi nei 50 rana, e uno splendido bronzo con Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero. Questo il bilancio azzurro di ieri ai mondiali di Doha

• Jannik Sinner riparte con una vittoria dopo il trionfo agli Australian Open. A Rotterdam ha sconfitto Botic Van de Zandschulp 6-3 6-3 ed è passato agli ottavi

Titoli

Corriere della Sera: Nato e Usa, doppio allarme

la Repubblica: La minaccia di Salvini

La Stampa: Mozione Meloni-Schlein / la Lega: «No agli inciuci»

Il Sole 24 Ore: Tutte le proroghe per tasse, mutui, scuola / Con la rottamazione caccia a 5,4 miliardi

Avvenire: Casa e Isee, il Governo / apre a una revisione

Il Messaggero: Statali, stretta sul lavoro agile

Il Giornale: «La giustizia cambia / e ne andiamo fieri» / Nordio spiega la riforma

Leggo: Medici in corsia fino a 72 anni

Qn: Guerra a Gaza, scontro Israele-Vaticano

Il Fatto: Salvini vuole vietare / i cortei contro Israele

Libero: «Mamma ci perseguita»

La Verità: In sedia a rotelle per i vaccini / Speranza gli dà dell’assassino

Il Mattino: Israele, gelo con il Vaticano

il Quotidiano del Sud: L’Europa spegne il marchettificio italiano

il manifesto: Le vite / degli altri

Domani: Così Caputi ha vinto l’appalto da 180mila euro con i notai