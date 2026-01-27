Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
27/01/2026 09:07:00

Buongiorno24 del 27 Gennaio 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-01-2026/1769501440-0-buongiorno24-del-27-gennaio-2026.jpg

Buongiorno24, martedì 27 gennaio 2026.
Siamo in diretta sui canali social di Tp24 e su RMC 101.

La Sicilia si sveglia ancora sotto il segno del ciclone Harry. Un’emergenza che non è finita e che, anzi, mostra ogni giorno un conto più pesante. A Niscemi la frana continua ad avanzare: il fronte degli smottamenti ha ormai raggiunto i quattro chilometri, oltre 1.500 persone sono state evacuate, decine di edifici sgomberati, una scuola chiusa. Un paese che rischia di sprofondare davvero, mentre nessuno è in grado di dire quando e se gli sfollati potranno tornare nelle loro case.

È l’immagine più drammatica di una Sicilia fragile, ma non è l’unica. Le mareggiate hanno riscritto le coste, distrutto strade, stabilimenti, attività. Le infrastrutture cedono, i collegamenti saltano, la vita quotidiana diventa emergenza. E intanto la pioggia continua a cadere su un territorio già provato.

Da Roma, intanto, arriva la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. Il Consiglio dei ministri stanzia i primi fondi: 33 milioni di euro per la Sicilia, a fronte di danni stimati tra il miliardo e il miliardo e mezzo. Renato Schifani viene nominato commissario, con poteri straordinari. Ma esplode la polemica politica: risorse giudicate insufficienti, “spiccioli” secondo opposizioni e sindacati, mentre la ricostruzione appare una strada tutta in salita.

E proprio la parola “ricostruzione” apre interrogativi pesanti: tempi, controlli, priorità. C’è il rischio che l’emergenza diventi ancora una volta scorciatoia. E torna nel dibattito politico un tema che in Sicilia non muore mai: il condono edilizio, mentre il dissesto idrogeologico presenta il conto di decenni di scelte sbagliate.

Poi la cronaca dal territorio. A Castelvetrano riflettori accesi sull’ospedale, tra carenze strutturali, bagni chimici per l’utenza, cantieri infiniti al pronto soccorso. Una sanità che fatica nella quotidianità, mentre le promesse restano spesso sulla carta.

E ancora la cronaca giudiziaria: Trapani, i tribunali, i processi che interrogano la giustizia e la società. Dalla violenza sessuale al tema del consenso, fino alle vicende giudiziarie che attraversano il territorio.

Questa è la Sicilia di oggi: ferita dal maltempo, attraversata dalle polemiche, sospesa tra emergenza e responsabilità.
Noi proveremo a raccontarla, a mettere in fila i fatti, a capire cosa sta succedendo e cosa rischia di succedere.

Buongiorno24 è in diretta.
Cominciamo.

 



Cronaca | 2026-01-26 20:20:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-01-2026/la-frana-di-niscemi-non-si-ferma-aumentano-gli-sfollati-250.jpg

La frana di Niscemi non si ferma. Aumentano gli sfollati

La frana che da giorni interessa il territorio di Niscemi continua a muoversi e non mostra segnali di stabilizzazione. Il fronte dello smottamento sta progressivamente avanzando verso l’abitato, rendendo necessaria l’estensione...

Cronaca | 2026-01-27 09:07:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-01-2026/buongiorno24-del-27-gennaio-2026-250.jpg

Buongiorno24 del 27 Gennaio 2026

Buongiorno24, martedì 27 gennaio 2026.Siamo in diretta sui canali social di Tp24 e su RMC 101.La Sicilia si sveglia ancora sotto il segno del ciclone Harry. Un’emergenza che non è finita e che, anzi, mostra ogni giorno un conto...







Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...