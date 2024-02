Trapani, Fontanelle: quella palestra dimenticata che torna a vivere

20/02/2024 06:30:00

Un luogo che torna a vivere è un luogo che riacquista la sua "magia" e se si tratta di una palestra, allora, la valenza è maggiore, perché lo sport è un elemento fondamentale per l'inclusione e il welfare e la salute pubblica. Due requisiti fondamentali che rientrano nel Pnrr, serbatoio di capitale per gli investimenti della Trapani che verrà.

Così la palestra del Conservatorio "Scontrino" è stata affidata dal Comune alla "Unbroken", società che ha partecipato al bando indetto dall'amministrazione comunale, aggiudicandoselo per i prossimi dieci anni. Con la formula dello scomputo. La società non pagherà alcun canone ma in cambio avrà l'obbligo di eseguire dei lavori di recupero della struttura che presenta evidenti segni di degrado per via dell'umidità che ha intaccato le mura e danneggiato il parquet.

"Il Comune di Trapani punta al welfare e alla salute dei cittadini - spiega Emanuele Barbara, assessore comunale allo Sport -. Stiamo perseguendo da qualche mese su questa strada e grazie a qualche legge di recente applicazione, abbiamo affidato, in Giunta, la terza struttura sportiva di questo mandato. In questo caso è la palestra all'interno del complesso del Conservatorio Scontrino di Trapani, andata alla Unbroken di Trapani che ne farà un polo della pesistica della Sicilia Occidentale. Si tratta di un affidamento di ben 10 anni - continua Barbara -. La nuova legge permette a tutti i cittadini di non pagare il canone di locazione, ma con l'obbligo di eseguire alcuni lavori di ristrutturazione, di fatto si parla dello scomputo totale del canone".

In cambio la società dovrà anche intervenire nel sociale, operando nel quartiere di Fontanelle. "Una su tutti l'inclusione sociale - prosegue Emanuele Barbara -. In questo caso, la società dovrà prendere letteralmente i bambini dalle strade e portarli a fare attiità sportiva. Questa è la strada che abbiamo perseguito e che stiamo perseguendo".

Con l'affidamento della palestra del Conservatorio alla Unbroken, l'amministrazione Tranchida, in questo mandato, ha già affidato 3 palestre. Le prime due erano state "il palasport "Ettore Daidone", per tutti ormai il PalaShark, e la palestra di via San Francesco di Paola all'Handball Erice - conclude Barbara -. Purtroppo non è arrivata alcuna domanda per la palestra "Cottone", l'ex "Tenente Alberti", ma stiamo lavorando per trovare una soluzione e posso anticipare che ci sarà un nuovo avviso pubblico, sempre ai sensi dell'articolo 5 di questa legge, con l'obiettivo di affidare altre strutture sportive che metteremo a bando".