I fatti del 4 Marzo 2024: Italia in guerra nel Mar Rosso, nessuna tregua Hamas - Israele

04/03/2024 07:08:00

E' il 4 Marzo 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• L’Italia è in guerra nel Mar Rosso. Sabato la nave Caio Duilio ha abbattuto un drone degli Houthi che volava a sei chilometri di distanza. Questa settimana le Camere daranno via libera alla missione militare

• I colloqui segreti tra Hamas e Israele non hanno prodotto risultati. Biden si dice «molto preoccupato». Intanto, in Israele, migliaia di persone scendono in piazza per chiedere le dimissioni di Netanyahu. Benny Gantz è stato convocato a Washington





• In tutta Italia, per la ventunesima settimana di fila, si sono svolte manifestazioni in difesa della Palestina

• L’Opec+ ha deciso di tagliare la produzione di petrolio per mantenere alto il prezzo del barile, c’è il rischio che la benzina aumenti anche in Italia

• Trump ha vinto le primarie repubblicane in Michigan, Idaho e Missouri. Gli ultimi sondaggi danno lui al 48%, Biden al 43%, e resterebbe un 10% di elettori indecisi. Mancano otto mesi alle presidenziali

• Chiara Ferragni è stata ospite di Che Tempo Che Fa, da Fabio Fazio, sul Nove. Giacca e pantaloni neri. Occhi pieni di lacrime e un fazzoletto in mano. Al solito, non ha detto niente di rilevante

• La Meloni ha ottenuto la stima di Biden, Salvini allora dice di fare il tifo per Trump. Pare che Fedriga possa o voglia presto sostituirlo come segretario della Lega

• Andrea Giambruno sabato era allo stadio di Monza per assistere alla partita tra i padroni di casa e la Roma. Due file sopra di lui, sedeva Paolo Berlusconi

• La regina Camilla ha detto di aver bisogno di qualche giorno di riposo. L’annuncio ha creato non poco sconcerto in un Paese abituato alla tempra inossidabile di Elisabetta

• Cinque animalisti si sono incatenati al cancello di ingresso del Casteller, la riserva faunistica di Trento dove sono rinchiusi gli orsi Jj4 e M49

• Una valanga in Val d’Aosta ha ostruito una galleria, bloccando l’unica strada che arriva ai comuni di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité, in Valle d’Aosta. I due paesi sono isolati

• Su una spiaggia di Paestum, in Campania, un uomo ha trovato una gamba umana. La Procura di Salerno l’ha posta sotto sequestro

• A Nizza Monferrato, in provincia di Asti, un muratore ceceno stava picchiando moglie e figlia per l’ennesima volta. La ragazza non ce l’ha fatta più: ha preso un coltello e gliel’ha piantato nell’addome

• Nella notte tra venerdì e sabato, ancora non si capisce perché, un uomo s’è messo a camminare sulla A4 in provincia di Bergamo. Un camion non l’ha visto e lo ha messo sotto

• Questa mattina in Campidoglio ci sarà il funerale laico di Paolo Taviani

• La Juve ha perso al Maradona, per Allegri è la terza sconfitta nelle ultime cinque gare. Il Bologna ha battuto l’Atalanta. Cagliari Empoli è finita 1 a 0, Verona Sassuolo 1 a 0, Frosinone Lecce 1 a 1

• È iniziata la Formula 1. Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Bahrein, la Ferrari (con Sainz) solo terza. Hamilton deluso

• Federica Brignone ha vinto il secondo superG di Kvitfjell in 1.37.30. Vittoria n. 25 in carriera, meglio di Sofia Goggia, meglio anche di Gustav Thoeni

• Pogacar ha dominato la Strade Bianche con una fuga solitaria partita sullo sterrato sotto la pioggia a 81 chilometri dal traguardo e conclusa sotto il sole in Piazza del Campo a Siena

• All’età di 102 anni se n’è andata Iris Apfel. Stilista. Imprenditrice. Modella. Arredatrice d’interni. Icona della moda newyorkese. Era riuscita, novantenne, a crearsi un ruolo come influencer

Titoli

Corriere della Sera: «Così ho colpito il drone»

la Repubblica: Meloni, allarme Abruzzo

La Stampa: «L’Italia guiderà gli aiuti a Gaza»

Il Sole 24 Ore: Occupazione / Al lavoro, 10 milioni / di donne, ma l’Italia / rimane spaccata

Il Messaggero: Cavo Dragone: «Italia in prima linea, ci difenderemo»

Il Giornale: Sistema pm-giornali, ora è allarme dossier

Leggo: Mangiamo troppo e male, allarme e obesi

Qn: Il caso dossier scuote la magistratura

Il Fatto: Conflitto d’interessi: Salvini / vuol affossare la legge Conte

Libero: Spiavano per sabotare il governo

La Verità: Pista choc: il dossier anti-Crosetto / partito dai cronisti di De Benedetti

Il Mattino: «Ci saranno altri attacchi»

il Quotidiano del Sud: Il carnevale politico delle maschere

Domani: Commissari, presidente e condannati / Le mani del governo sui parchi