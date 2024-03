I danni per le buche a Marsala. Così il Comune la fa franca...

05/03/2024 14:40:00

Egregio signor direttore di TP24,

Sono un comune cittadino che circola sulle strade della nostra amata città, con quello che questo comporta, in primis in termini di rischio per la propria incolumità.



Infatti, il 18 gennaio di quest’anno, mio figlio finiva con la moto dentro la buca ben ritratta nel video che le ho allegato. per puro miracolo riusciva a non cadere, riportando tuttavia la rottura del cerchione in lega che, da solo, costa quasi 1.600€. Il tramonto era abbondantemente passato e la strada non era affatto illuminata. La profondità della buca era di circa 10 cm. nell’immediatezza del fatto mio figlio mi chiama, mi reco sul posto, faccio foto e video della buca, del danno subito, del numero civico più vicino alla buca. Il mio legale invia tutto al Comune Di Marsala e a quel punto iniziano le situazioni che hanno letteralmente del ridicolo.



infatti, il funzionario del Comune risponde al mio avvocato dicendo che non erano state allegate le foto della buca e dei danni sofferti. Il mio legale, con la velata ironia che lo ha sempre contraddistinto, invita il funzionario a sforzarsi di aprire i file allegati. Si ottiene finalmente una risposta dall’assicurazione del Comune Di Marsala la quale comunica che in assenza di testimoni non potrà procedere ad alcun risarcimento. La morale della favola è che se io avessi dichiarato il falso, e cioè se avessi dichiarato di essere terzo trasportato da mio figlio con la moto danneggiata avrei ottenuto il risarcimento del danno, essendomi invece limitato a dichiarare la verità sono costretto a sopportare un danno che solo la pronuncia di un giudice può risarcire. per far risparmiare il Comune Di Marsala avevo comprato un cerchione usato a soli 400 € contro i 1600 € Del costo di listino.

Le sole spese vive del processo non rendono conveniente l’esercizio dell’azione di risarcimento. ed ecco come in modo apparentemente legale lo Stato riesce a commettere l’ennesima ingiustizia in danno dei cittadini. Ha ragione il mio avvocato quando dice che il marchese del grillo non è un film ma un documentario…

Sigfrido Russo