05/03/2024 09:46:00

Evade dagli arresti domiciliari, se ne va in giro in auto e aggredisce il padre. I Carabinieri di Alcamo hanno arrestato un 22enne di Castellammare in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare, emessa dalla Sezione Penale Misure di Prevenzione del Tribunale di Trapani.

Il provvedimento scaturisce dalle violazioni alla precedente misura cautelare cui era sottoposto poiché, qualche giorno prima, benché agli arresti domiciliari, era stato sorpreso alla guida dell’autovettura del padre in giro per la città.

Durante il controllo i militari avevano inoltre constatato che il padre (che sedeva a lato passeggero), aveva il volto insanguinato riscontrando, da successivi accertamenti, che sarebbe stato proprio il figlio a percuoterlo. Il 22enne è stato rinchiuso presso il carcere di Trapani.