I fatti del 5 Marzo: la Francia e l'aborto, il Super Tuesday, Abruzzo al voto

05/03/2024 07:01:00

E' il 5 Marzo 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

La Francia è il primo paese al mondo a mettere nella Costituzione la libertà di abortire. Scontro con il Vaticano.

• Oggi è il Super Tuesday. Si vota in quindici stati Usa e alle Samoa americane. La vittoria di Trump appare scontata. Ieri la corte suprema federale lo ha dichiarato eleggibile in tutti gli stati. Unica incognita: Nikki Haley. Per lei tre ipotesi: il ritiro, l’attesa (in caso Trump fosse costretto al ritiro) o la candidatura da indipendente





• Le elezioni in Sardegna si sarebbero chiuse in favore di Alessandra Todde: avrebbe raccolto 1.600 voti in più di Paolo Truzzu.

• Domenica l’Abruzzo alle urne: oggi Meloni, Salvini e Tajani sono a Pescara per sostenere Marsilio

• Salvini e Piantedosi hanno dato la prima picconata al nuovo tunnel sottomarino che collegherà Genova Ovest a Genova Est. Costo: un miliardo di euro. Sarà realizzato dall’Aspi (nome che riporta al ponte Morandi)

• Tajani ha chiesto all’Ungheria che Ilaria Salis, in carcere a Budapest, non venga più portata in aula in catene

• A Pordenone una bambina di dieci anni si è presentata in classe con il niqab. La maestra l’ha fatta entrare ma ha chiesto ai genitori di scoprirle il volto. Il giorno dopo s’è presentata di nuovo con l’hijab

• Nessuno va più a messa. La partecipazione al rito domenicale è passata dal 37,3 per cento della popolazione adulta nel 1993 al 23,7 per cento del 2019

• Il caso spioni infiamma la politica italiana. Ma per la procura di Perugia l’unico caso di dossieraggio esistente riguarderebbe il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina (e dietro pare ci sia la mano di Lotito).

• Il ministro della guerra israeliano Gantz è volato negli Usa e ha incontrato Kamala Harris. Furioso Netanyahu che non sapeva niente

• Vittoria scontata in Iran alle legislative per i conservatori

• Apple è stata multata dall’Antritrust europea per 1,8 miliardi. Violazione delle regole sulla concorrenza dello streaming musicale. Una vittoria per Spotify

• L’Inter ha battuto il Genoa per 2 a 1. Ora è a +15 sulla Juve

• È morta Barbara Balzerani, dirigente della colonna romana delle Brigate rosse. Aveva 75 anni

Titoli

Corriere della Sera: Indagini pilotate con i dossier

la Repubblica: «Italia, scudo anti-Houti»

La Stampa: Perugia smonta il dossieraggio

Il Sole 24 Ore: Sanità, treni, strade, porti: tagli e rinvii / per il 70% degli interventi del Pnrr-bis

Avvenire: Disarmata la legge

Il Messaggero: Fisco, quiz per la dichiarazione

Il Giornale: Dossieraggio / Conte fa il furbo / «Io vittima»

Leggo: In ufficio regna il «gender gap»

Qn: Dossier e veleni, la Lega chiede i danni

Il Fatto: Salvini si fa la campagna / elettorale a spese nostre

Libero: Sabotaggio al governo / Caccia al mandante

La Verità: Scandalo sessuale all’antimafia / I video inguaiano il colonnello

Il Mattino: Riforme, sprint premierato

il Quotidiano del Sud: Diamo a Conte quel che è di Conte

il manifesto: SuperTrump

Domani: Il governo contro l’antiriclaggio / Cantone usato come una clava