I fatti del 6 Marzo: stravincono Trump e Biden, testa a testa in Abruzzo, tensione sui "dossier"

06/03/2024 07:02:00

E' il 6 Marzo 2024. Ecco i principali fatti di oggi in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Trump e Biden stravincono al SuperTuesday. Tuttavia nessuno dei due ha ancora abbastanza delegati per assicurarsi la nomination. Resta l’incognita Nikki Haley che, a sorpresa, ha vinto in Vermont

• A Pescara, per sostenere Marco Marsilio sono saliti sul palco Salvini (sparito prima della fine), Tajani e Meloni. Tutti e tre si dicono certi che in Abruzzo non finirà come in Sardegna ma gli ultimi sondaggi danno il governatore uscente testa a testa con lo sfidante del centrosinistra Luciano D’Amico





• Il Parlamento ha dato un via libera bipartisan alle missioni Aspides (per proteggere le navi mercantili nel Mar Rosso), Levante (per portare assistenza umanitaria a Gaza) e a quella per sostenere l’Ucraina nel settore della sicurezza civile. Anche il M5s ha votato a favore, dopo che Tajani ha precisato che si tratta di missioni difensive

• Il presidente non è un re: lo ha ricordato Mattarella stesso ieri. Il capo dello Stato ha voluto rispondere così a chi da un lato gli chiede di non firmare una legge sgradita o a chi dall’altro usa la promulgazione come testimonianza di una condivisione



• La professoressa della Sapienza Donatella Di Cesare è stata contestata per un post dedicato alla scomparsa alla brigatista Barbara Balzerani

• La Commissione Ue ha presentato Edip, un piano per l’acquisto di armi in comune. È il primo passo verso la costruzione di una difesa comune, ma non tutti Paesi sono d’accordo

• Sul caso del presunto dossieraggio Meloni e Schlein, con toni diversi, sono d’accordo. Se la prima parla di regime, chiede la testa dei mandanti e punta il dito contro il giornale di «Carlo De Benedetti» (ovvero Domani), la seconda parla di uno scandalo di «una gravità inaudita». Domani Melillo e Cantone al Copasir

• Il colonnello del Ros carabinieri Massimo Giraudo, investigatore sull’eversione di destra e sulle stragi nere, è stato denunciato da Donatella Di Rosa, nota negli anni Novanta come Lady Golpe, per stalking. Lei parla di duemila messaggi pieni di sconcezze e nudi. Lui qualifica le accuse come «porcherie» e dice di aver «un errore privato, cascandoci come un pollo»

• Nessun passo avanti per una tregua a Gaza in vista del Ramadan. Biden dice che la decisione è nelle mani di Hamas, l’organizzazione terroristica dice la scelta sta agli israeliani

• Il governatore della Campania Vincenzo De Luca è stato rinviato a giudizio per le Covid card. I magistrati contabili gli contestano di aver speso inutilmente soldi per le tessere del vaccino anti-Covid quando c’era già il green pass nazionale. Se condannato, dovrà restituire più di novecentomila euro

• Il Tribunale di Padova non annullerà gli atti di nascita di 37 bimbi e bimbe, nati da due mamme. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla ex procuratrice Valeria Sanzari

• Tre attivisti di Ultima Generazione sono stati condannati a otto mesi per aver imbrattato Palazzo Madama nel gennaio del 2022

• La procura di Brindisi ha chiesto l’archiviazione per Paul Haggis. Il regista canadese era stato denunciato nel 2022 per violenze sessuali da una ragazza londinese. Lei sosteneva di essere stata stuprata per tre giorni in un B&B di Ostuni ma i pm non le credono

• In Champions, la Lazio è stata eliminata dal Bayern. A Monaco la partita è finita 3 a 0

Titoli

Corriere della Sera: Alta tensione sui dossier

la Repubblica: Abruzzo, partita aperta

La Stampa: Politici e vip, migliaia di spiati

Il Sole 24 Ore: Primo via libera alla difesa europea

Avvenire: Difesa (ri)armata

Il Messaggero: «Spionaggio, ora i mandanti»

Il Giornale: Spie, l’allarme del governo

Leggo: Quelle 29mila vita sparite

Qn: Dossier, l’ira di Meloni: fuori i mandanti

Il Fatto: Ucraina “a costo zero”: / già spesi 5,4 miliardi

Libero: Ci arriva pure Schlein / «Dossieraggi gravissimi»

La Verità: A Perugia altro caso dossier / I file «rubati» sono migliaia

Il Mattino: «Dossier, voglio i mandanti»

il Quotidiano del Sud: Il mondo parla italiano

il manifesto: Aiuti / nel deserto

Domani: La premier Meloni attacca Domani / Il Colle difende la libertà di stampa