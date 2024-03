Marsala, "Marzo in Poesia" all'Otium

06/03/2024 19:10:00

Il 21 marzo si celebra la Giornata mondiale della poesia, istituita per la prima volta nel 1999 a Parigi durante la 30° Conferenza Generale dell'UNESCO, è questo mese si terranno tre eventi all'OTIUM di Marsala, per celebrare l'arte della narrazione e della poesia, nata prima della scrittura e legata al tratto esistenziale caratterizzante dell'umano: il fare, il produrre, il dare forma e senso, racchiusi nell'azione rappresentata nel verbo greco "poièo", da cui deriva la parola "poesia".

Il primo appuntamento, in programma per il 9 marzo alle ore 19:00, sarà una performance di conversazione e reading. Rorj Ingrassia, psicologa-analista junghiana, parlerà della sua esperienza poetica, conducendo i partecipanti in un viaggio esplorativo attraverso la sua silloge "Appunti di viaggio. La vita in versi".

Il secondo appuntamento, che si terrà il 14 e il 21 marzo dalle ore 17:00 alle 19:00, sarà un laboratorio di poesia multilingue a cura di Adriana Oniță. Il laboratorio, aperto a tutte le lingue, inviterà i partecipanti a esplorare opere poetiche di famosi autori e a creare poesie ibridando diversi linguaggi.

Il terzo appuntamento, previsto per il 23 marzo alle ore 19:00, sarà una performance intitolata "Periplo. Buttitta, Chisciotte, Colapesce", a cura di Gaspare Balsamo e Giovanni Arena, prodotta dall'Associazione Musicale Enea di Catania. La performance sarà un viaggio letterario tra canto e suono, un incontro tra mito, sogno e poesia.

Gli ospiti della rassegna "Marzo in poesia" sono Rory Ingrassia, psicologa-analista junghiana, Adriana Oniță, autrice multilingue, e Gaspare Balsamo, attore, autore e cuntista teatrale. L'evento promette di essere un'occasione unica per immergersi nell'arte della poesia e della narrazione, esplorando le molteplici sfaccettature di questa forma d'arte millenaria.

BIO RORY INGRASSIA psicologa-analista junghiana, socia del Cipa-Istituto Meridionale e la Sicilia fin dalla sua fondazione,

lavora tra Palermo e Marsala, dove vive. Ama il teatro, la poesia e la letteratura e qualsiasi forma d’arte che apra alla

conoscenza di sé e del mondo. È autrice e curatrice di scritti fra cui Figlie del mediterraneo. Destini al femminile tra mito e realtà

(Magi 2013), Il sacrificio polisemia di un archetipo (Magi, 2019), La cura nella scuola (Magi 2020). È membro del comitato di

redazione della rivista Enkelados

BIO ADRIANA ONIȚĂ (1990) è nata in Romania, cresciuta in Canada e adesso vive a Marsala. Scrive in inglese, rumeno,

spagnolo, francese e italiano. È l’autrice di due libri chapbook di poesia e arte. Dal 2016, è la direttrice creativa di The Polyglot,

una rivista e casa editrice multilingue che ha pubblicato oltre 220 poeti, scrittori, traduttori e artisti in più di 55 lingue. Adriana

insegna, traduce, organizza eventi culturali, e lavora per il premio più grande di poesia al mondo, the Griffin Poetry Prize. Per

scoprire il suo lavoro, visitate adrianaonita.com.

BIO GASPARE BALSAMO è attore, autore, cuntista e regista teatrale, ha appreso dal maestro Mimmo Cuticchio l’arte del

cunto siciliano, di cui è oggi considerato uno dei maggiori rappresentanti della nuova generazione. È autore di diversi testi

teatrali, dei quali è anche interprete, in cui il cunto è strumento di denunce e di squarci non editi. I suoi testi sono stati pubblicati

da Editoria&Spettacolo. Ha collaborato con la Fondazione RomaEuropa Festival e con la Fondazione Fiumara D’arte. Varie

sono le sue collaborazioni con artisti e gruppi musicali appartenenti al mondo della world music e della musica popolare. Per la

radio ha partecipato con la Deutschlandradio Kultur al progetto di radiodramma Orca, tratto dall’Horcynus Orca di Stefano

D’Arrigo. È uno dei protagonisti del film-documentario Cuntami (2021) di Giovanna Taviani. Nel 2021 riceve il premio Irritec –

SalinaDocFest XV edizione.

Tra i suoi spettacoli Camurria (2006), Muciara. Non è più un mare per tonni (2008), Isola Zavorra (2009), Tratte-Harraga

dei mari e dei deserti (2010), Tresssicilie. Abbecedario di decolonizzazione (2011), Don Chisciotte in Sicilia (2012), Uno come

a Peppino (2013), Trinacria sulla luna, Pitrè senza gravità (2015), Ciclopu (2017), EpicaFera (2019), Omu a mari- il cunto delle

sirene (2021), Melos - kouros di Sicilia (2021).

BIO GIOVANNI ARENA è un musicista con molteplici esperienze. Ha al suo attivo progetti e formazioni musicali quali Dounia,

Libertango 5tet, Pocket Poetry Orchestra, Bastione degli ‘Nfetti, GoodWine Band, Luftig, Deragliamento Ensemble, Three

Phase. Ha suonato, registrato e collaborato con musicisti e artisti della scena nazionale e internazionale attivi in vari generi

musicali e in diversi ambiti dello spettacolo, tra i quali Rita Botto, Leo Gullotta, Pilar, Alessandro Mannarino, Gianni Bella, Jacob

Fisher, Paolo Russo, Eyal Maoz, Paolo Buonvino, Cochi Ponzoni, Biagio Guerrera, Fabrizio Puglisi, Hugo Race, Marta Collica,

Claudio Lugo, Mukthar