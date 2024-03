Calcio, Trapani: Antonini dice che ha già preso 9 giocatori per la C

07/03/2024 20:08:00

Il patron del Trapani, Valerio Antonini, dice di aver già comprato nove giocatori per il campionato di serie C della prossima stagione. Attualmente il Trapani e in serie D, tra i Dilettanti, e veleggia verso la promozione. Chissà come la prenderanno gli attuali giocatori della rosa, che stanno facendo un'annata importante.

"Abbiamo già comprato nove giocatori per l’anno prossimo che per ovvie ragioni non possiamo rivelare” dice in un'intervista.

E aggiunge: "Compreremo anche 15 o venti giocatori in più molto giovani che serviranno per la crescita immediata della società. Questi andranno in prestito in C o in D e in un paio d’anni saranno portafoglio importante per la crescita economica”.

Ci sono anche 28 milioni di euro pronti per lo stadio: "Il progetto è già pronto, aspettiamo la concessione della superficie per 99 anni con il bando a cui prenderemo parte. Si tratta di un investimento tra i 25 e i 28 milioni di euro che prevede la ristrutturazione completa e l’ampliamento a 21mila posti a sedere coperti con impianto fotovoltaico, supermercato, ristorante, centro commerciale, un parcheggio".