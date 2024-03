Riapre a Petrosino il Centro per l'impiego

07/03/2024 17:35:00

Dopo anni di assenza, il Centro per l’Impiego di Petrosino riaprirà le sue porte. Questo importante servizio sarà nuovamente accessibile presso i locali del municipio, offrendo supporto e opportunità lavorative alla nostra comunità.

"Siamo lieti di poter inaugurare oggi, nei locali messi a disposizione dal comune di Petrosino, il nuovo centro per l'impiego. Per tutti i servizi legati alla disoccupazione e alle politiche attive del lavoro, i cittadini di Petrosino e di tutta l'area di Marsala Sud potranno rivolgersi ai nuovi uffici presenti nei locali del municipio - dichiarano il sindaco Anastasi e la vice sindaca Vallone - Siamo felici di aver dato il nostro contributo per la riapertura del Centro a Petrosino. Avvicinare i servizi al cittadino e ai suoi bisogni in una logica di prossimità è il modo migliore per poter svolgere la nostra funzione politica. Ringraziamo l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e i funzionari del CPI - concludono il sindaco e la vice sindaca - per il lavoro che stanno portando avanti. Quando i diversi livelli istituzionali dialogano e si confrontano a guadagnarci sono tutti i cittadini che possono usufruire di servizi di migliore qualità e più rispondenti e vicini ai loro bisogni".

A presenziare l'inaugurazione a Petrosino, oltre al sindaco e a diversi membri della giunta e del Consiglio comunale, sono intervenuti l'assessora regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Nuccia Albano, l'on. Stefano Pellegrino e diversi altri esponenti delle istituzioni locali. Gli uffici, che si trovano nella sede del municipio, saranno aperti il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13. Giorni e orari potranno successivamente variare in base alle esigenze dell'utenza.

«Prosegue l’impegno del governo - ha dichiarato l'assessore Nuccia Albano - per potenziare la rete regionale dei Centri per l’impiego. Il nostro obiettivo è rendere sempre più capillare e diffusa la possibilità di accesso alle politiche attive del lavoro per cittadine, cittadini e imprese che si trovano più lontani dai grandi centri urbani. L'apertura dello sportello rappresenta, in questo senso, una risposta concreta, che vuole ridurre sempre di più le distanze tra cittadini e luoghi di informazione e di reperimento del lavoro, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto sociale territoriale».

Lo sportello offrirà servizi di prima accoglienza e prima informazione orientativa, percorsi di orientamento individualizzato, prima iscrizione nelle liste dedicate alle categorie fragili e tutti i servizi propri dei Centri per l'impiego.