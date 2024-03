A Mazara il corso di primo soccorso BLS-D

07/03/2024 09:00:00

A Mazara del Vallo, presso il complesso "Filippo Corridoni", si è svolto il corso di primo soccorso organizzato dal Rotary Club. Il corso, incentrato sulle tecniche di basic life support con defibrillazione (BLS-D), ha visto la partecipazione di circa 20 allievi desiderosi di acquisire competenze fondamentali nel campo del soccorso sanitario.

La formazione, realizzata grazie alla collaborazione con la Commissione Distrettuale BLSD del Distretto 2110 del Rotary International, è stata presieduta dal Governatore Goffredo Vaccaro insieme al Rotary Club di Mazara del Vallo. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di assistere a un corso tenuto dai formatori rotariani accreditati, tra cui Riccardo Lembo, Giovanni Ingargiola, Giuseppe Angileri, Simonetta Alagna, Salvatore Mancuso e Angela Calcara.

Il corso si è articolato in due parti essenziali: una teorica, con la visione di slides e video esplicativi, e una pratica, dove gli allievi hanno potuto mettere in pratica le tecniche apprese attraverso simulazioni su manichini. Al termine del corso, è stata effettuata una valutazione finale per accertare le competenze acquisite.

Un focus particolare è stato dedicato alle manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e all'utilizzo del defibrillatore, strumento fondamentale per l'intervento precoce in caso di arresto cardiaco improvviso. È stato evidenziato come un intervento tempestivo, combinato con una corretta RCP e un adeguato utilizzo del defibrillatore, possa significativamente aumentare le probabilità di sopravvivenza e ridurre i danni cerebrali permanenti nei sopravvissuti.

Il Presidente del Rotary Club di Mazara del Vallo, Girolamo Misuraca, ha sottolineato l'importanza di diffondere la conoscenza e la pratica delle tecniche di RCP nella popolazione. Ha evidenziato come un tempestivo soccorso possa ridurre la mortalità e migliorare la percentuale di sopravvivenza in caso di emergenza, sottolineando l'importanza dell'intervallo di intervento breve, noto come "Golden time", di soli 5 minuti.

Infine, l'iniziativa del Rotary Club è stata lodata dal presidente dell'Associazione Marinai d'Italia, Nicolò Oretano, per il suo contributo nel formare cittadini capaci di intervenire prontamente in situazioni di emergenza. Il Sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, ha concluso i lavori del corso, sottolineando l'importanza di tali iniziative per la sicurezza e il benessere della comunità locale.