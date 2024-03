Trapani, Italia Nostra sollecita il recupero e la tutela della Chiesa dell'Epifania

08/03/2024 11:30:00

Italia Nostra Trapani rinnovato l'appello per il recupero e la preservazione dell'antica Chiesa dell'Epifania, situata nel cuore del centro storico di Trapani. Antonio Pellegrino, a nome del Consiglio Direttivo, ha inviato una nota al sindaco di Trapani e alla Soprintendenza locale per i beni culturali, evidenziando l'urgente necessità di intervenire per salvaguardare il sito da ulteriori atti vandalici.

La Chiesa dell'Epifania, o di Santa Lucia, risale a tempi antichi e rappresenta un importante patrimonio culturale, storico e artistico per la città di Trapani. Tuttavia, nonostante la sua importanza, l'edificio è stato abbandonato e lasciato in uno stato di degrado che continua ad aggravarsi nel tempo.

Italia Nostra Trapani ha già sollecitato il recupero dell'immobile nel 2019, durante un convegno dedicato alla chiesa. Tuttavia, dopo cinque anni, non sono stati intrapresi passi significativi per ristrutturare e riqualificare l'edificio, il che ha portato a un aumento degli atti vandalici e all'ulteriore deterioramento della struttura.

Pellegrino ha sottolineato l'importanza di inserire la Chiesa dell'Epifania (foto Mario Torrente) tra gli edifici prioritari per il restauro e ha chiesto un intervento urgente per chiudere efficacemente l'accesso alla chiesa, al fine di prevenire ulteriori danni e degrado.

L'appello di Italia Nostra Trapani riflette la preoccupazione della comunità locale per il patrimonio storico della città e sottolinea l'importanza di adottare misure concrete per proteggere e valorizzare i luoghi di interesse culturale. La tutela della Chiesa dell'Epifania non riguarda solo la conservazione del suo valore artistico e storico, ma anche il mantenimento dell'identità e della memoria collettiva di Trapani.