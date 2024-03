Volley B1: sabato al Palazzetto la GesanCom Marsala alla prova Arzano

08/03/2024 09:45:00

Dopo due mesi di assenza agonistica di fronte al proprio pubblico la GesanCom Marsala Volley torna al Palazzetto dello Sport lilibetano per affrontare, sabato 9 Marzo con inizio alle 17.30, la Lu.Vo Barattoli Arzano di Coach Antonio Piscopo nella 18° giornata del Campionato serie B1 di Volley femminile. Sicuramente da considerare come il big match di giornata, la sfida si preannuncia ad alto tasso adrenalinico non fosse altro perché il team marsalese di Coach Ciccio Campisi, dopo la sconfitta rimediata a Catania nell’ultimo turno di stagione regolare, dovrà rimettersi sui giusti binari se vorrà raggiungere i piani alti della classifica. Per farlo dovrà provare a conquistare l’intera posta in palio contro le campane, uno scontro diretto, al netto di un altro riposo che dovranno rispettare le ospiti, che vale la posizione in classifica e che obbligherà le stesse, forti di un roster ben collaudato da diverse stagioni e rinforzato con la schiacciatrice Camilla Sanguigni ex Baronissi, a cercare punti proprio a Marsala.

Capitan Varaldo e compagne in settimana hanno sostenuto dure sedute di allenamento per preparare la sfida, provando a correggere gli errori dell’ultimo match al fine di arrivare all’appuntamento nella migliore forma possibile consapevoli che si dovrà dare molto più di quanto profuso a Catania se si vorrà avere ragione delle forti avversarie. In pratica un match thriller che, visto il risultato dell’andata di 3-0 per le arzanesi, rende la sfida quanto mai difficile ed appassionante per il pubblico marsalese che prenderà posto sugli spalti dell’impianto lilibetano. Per chi non potrà raggiungere il Palazzetto dello Sport “San Carlo” di Marsala, sarà possibile assistere alla diretta del match, commentata da Dario Piccolo ed Oreste Pino Ottoveggio, sabato 9 Marzo 2024 con inizio alle ore 17.30, sul profilo facebook “Marsala Volley” e su LaTr3, canale 83 del digitale terrestre. L’arbitro dell’incontro GesanCom Marsala Volley Vs Lu.Vo Barattoli Arzano sarà il Sig. Andrea Minelli coadiuvato dalla Sig.ra Sonia Pinto.