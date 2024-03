IACP Trapani chiede agli assegnatari l'autocertificazione dei redditi 2024-2025

09/03/2024 00:00:00

Il rinnovo delle pratiche relative alle abitazioni gestite dall'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Trapani è un'importante procedura che coinvolge gli utenti assegnatari. L'Istituto ricorda a tutti gli utenti interessati che è necessario presentare il modello di autocertificazione dei redditi per l'intero nucleo familiare per l'anno 2023 entro il 31 ottobre 2024.

Il fine di questa procedura è di consentire il calcolo del canone mensile dovuto per il biennio 2024-2025. È importante notare che non saranno accettati modelli ISEE, 730, CU e Unico senza la necessaria autocertificazione correttamente compilata, firmata e accompagnata da una copia del documento di riconoscimento.

Il modello di autocertificazione sarà inviato a tutti gli utenti assegnatari per comodità, ma è anche disponibile per il download sul sito web dell'ente, all'indirizzo www.iacptrapani.it. È sufficiente cliccare sul link posto in alto nella home page nella sezione Urp/Modulistica.

Per quanto riguarda la consegna del modello compilato, ci sono diverse opzioni disponibili. Gli utenti possono consegnarlo direttamente presso l'Urp sito al piano terra della sede dell'Istituto, ubicata nel quartiere Portici di Trapani, Piazzale Falcone e Borsellino. L'Urp è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12 e nei pomeriggi di Mercoledì dalle 15:30 alle 17:30.

In alternativa, il modello può essere inviato tramite i Caf o attraverso la posta elettronica all'indirizzo info@iacptrapani.it. Il centralino dell'ente sarà in grado di indirizzare la chiamata al servizio competente in base alle esigenze specifiche dell'utente.