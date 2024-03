Ginnastica Artistica: due ginnaste della Marsala Gym Lab campioni indiscusse nel settore Gold Allieve

09/03/2024 08:30:00

Ginnastica artistica - Sabato 2 Marzo a Rosolini presso il Pala Millennium si è disputata la seconda prova del Campionato Regionale Individuale Gold Allieve della Federazione Ginnastica d'Italia, massima competizione per le ginnaste di età compresa tra gli 8 e 12 anni. Per la regione Sicilia presenti soltanto le categorie A1 (classi 2016 e 2015) e A2 (classe 2014). In questo prestigioso e complesso Campionato destinato soltanto alle società che si rivolgono all'alta specializzazione, le classifiche sono determinate dalla somma dei 4/5 attrezzi: volteggio, parallele, trave, corpo libero e cinghietti. Solamente nella categoria A1 tra il punteggio delle parallele e dei cinghietti viene conteggiato quello più alto mentre nella categoria A2 nel computo totale entrano i punteggi dei cinque attrezzi.

L' Asd Marsala Gym Lab è presente con le ginnaste Asia Bernardone (2014) e Sofia De Filippi (2015) già rispettivamente vice campionessa e campionessa regionale individuale Gold A1 2023. Emozionanti le prestazioni della delegazione Marsala Gym Lab che raccoglie i complimenti dei tecnici e l'ovazione del pubblico per Sofia De Filippi che si proclama la migliore ginnasta A1 di giornata, così come la compagna Asia Bernardone nella categoria A2 che vincono anche la seconda tappa di Campionato. Entrambe le Gymlabine quindi sono attualmente a pieno titolo le migliori ginnaste allieve della Sicilia; attenderanno la terza prova del 20 aprile per aggiudicarsi il titolo di Campionesse Regionale Individuale Allieve Gold e guadagnare, oltre al titolo, anche la qualificazione diretta alla semifinale del Campionato Italiano Individuale Gold Allieve di Riccione di Maggio. Grande la soddisfazione per il tecnico federale Gilda Tortorici per il lavoro svolto in palestra e che si è espresso in delle buone esecuzioni di gara, in costante crescita, con ampi margini di miglioramento e di buon auspicio per le prossime prove.