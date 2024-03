I fatti dell'11 Marzo: vince il centrodestra in Abruzzo, trionfa Oppenheimer, influencer evasori

11/03/2024 07:02:00

E' l'11 Marzo 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il centrodestra ha vinto le elezioni in Abruzzo. Marco Marsilio è stato riconfermato presidente della Regione con il 53% dei voti. Giorgia Meloni tira un sospiro di sollievo. Ora pensa alle europee

• È stato Oppenheimer il grande vincitore della notte degli Oscar. Il film di Nolan si è aggiudicato sette statuette. Segue Povere creature! con quattro, a Barbie ne resta soltanto una. L’Oscar per il miglior film straniero è andato a La zona d’interesse: Matteo Garrone tornerà in Italia a mani vuote





• Le Fiamme Gialle di Bologna hanno scoperto che nove persone tra influencer, sex workers e digital creators non hanno pagato le tasse come dovuto. Tra loro: Luis Sal, Gianluca Vacchi, e una serie di modelle di OnlyFans

• L’Italia è stata messa a dura prova dal maltempo. Tempeste, valanghe, frane, black-out, trombe d’aria, esondazioni. A Venezia sono state alzate le paratie del Mose. In Liguria è morto un uomo

• Nel Mar Rosso gli Houthi hanno lanciato un attacco a sciame con decine di droni kamikaze per tentare di bucare le difese delle navi occidentali. Al Pentagono ormai si dice che la deterrenza, con gli Houthi, non funziona. L’unica soluzione praticabile per farli smettere sarebbe facendo pressioni su Teheran

• A Gaza la guerra continua. Biden ha detto al Msnbc che Netanyahu «danneggia Israele più che aiutarlo», il capo della Cia sta lavorando a una trattativa, ma non si vedono spiragli per arrivare a una pace. I palestinesi morti a Gaza sono saliti a 31 mila

• Papa Francesco ha usato l’espressione «alzare bandiera bianca» per dire che gli ucraini dovrebbero intavolare un negoziato con i russi. A Kiev l’hanno presa malissimo. Ucraini protestano contro Bergoglio in piazza San Pietro

• A Roma 30 mila persone hanno manifestato per chiedere la pace. «Cessate il fuoco» scritto anche sul palco della Scala di Milano

• Fedez ha annunciato che il suo podcast, Muschio Selvaggio, andrà avanti ancora con le tre puntate già registrate, poi basta. Il programma è al centro di una causa con l’ex socio Luis Sal

• Seduta in prima fila alla Leopolda c’era anche l’ex fidanzata di B. Francesca Pascale: «Per Silvio, Matteo Renzi era un genio!»

• A Frosinone è scoppiata una rissa tra due bande di albanesi. Un giovane di 23 anni ha tirato fuori una pistola. Ci sono un morto e tre feriti, di cui uno grave

• In provincia di Cuneo una ragazza indiana di 16 anni è salita su un ponte, ha scritto un messaggio d’addio e si è buttata di sotto

• Settantasei giorni dopo la sua ultima apparizione pubblica, Kate Middleton è riapparsa in una foto sui social





•Dopo l’aborto in Costituzione, Macron vuole la legge sul fine vita

• Una rapina è stata messa a segno nella casa di Rafael Toloi, capitano dell’Atalanta. I ladri hanno rubato gioielli e valori, proprio mentre Toloi era in campo contro il Bologna

• Una donna al settimo mese di gravidanza, è entrata in travaglio a bordo di un volo da Amman a Londra. La bimba sta bene

• Il Milan ha battuto l’Empoli 1 a 0 e sale al secondo posto in classifica, superando la Juve che ha pareggiato 2 a 2 con l’Atalanta. Anche Fiorentina Roma è finita 2 a 2. Il Lecce ha perso in casa con il Verona e l’allenatore dei salentini D’Aversa ha dato una testata allo scaligero Henry

• L'Italia ha battuto 31-29 la Scozia nella quarta partita del Sei Nazioni. Un risultato storico

• Verstappen ha vinto il Gp di Gedda, Bagnaia il Gp del Qatar, Federica Brignone è arrivata prima nel gigante in Svezia

• È morto Gigio Morra. Attore napoletano. Noto per i suoi ruoli in Gomorra, Un posto al Sole, Montalbano, ma aveva recitato anche con Eduardo De Filippo. Aveva 79 anni.

• Se n’è andato anche l’architetto Guido Lorenzo Spadolini. Era il nipote di Giovanni Spadolini. Aveva 75 anni

Titoli

Corriere della Sera: In Abruzzo vince il centrodestra

la Repubblica: Abruzzo, Destra avanti

La Stampa: L’Abruzzo premia ancora la destra

Il Sole 24 Ore: Imprese. Da Biella ad Ancona / ecco le frontiere / dove morde la crisi

Il Messaggero: Abruzzo, sfida testa a testa

Il Giornale: Il vento non cambia

Qn: Elezioni in Abruzzo, sfida all’ultimo voto

Il Fatto: L’Abruzzo rimane a destra / Marsilio davanti a D’Amico

Libero: La spallata se la sognano

La Verità: Il verminaio delle toghe rosse

Il Mattino: Testa a testa in Abruzzo

il Quotidiano del Sud: La spaccatura da superare

Domani: Tra Basilicata, Piemonte e Ue / L’Abruzzo non è la tappa decisiva