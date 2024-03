Marsala. Due celebri artiste dall’est Europa per la XXIV Stagione Concertistica

11/03/2024 11:41:00

Domenica 17 marzo ore 18 al Teatro Sollima di Marsala il terzo appuntamento della XXIV Stagione Concertistica dell’Associazione Accademia

L. Van Beethoven, diretta dal Maestro Giuseppe Lo Cicero.

A esibirsi il celebre mezzosoprano Edita Randová (Repubblica Ceca), accompagnata al pianoforte dalla pianista ucraina Oksana Shepetko. Saranno eseguite musiche di Antonín DvoĹ™ák, che rappresenta uno dei più grandi compositori della Repubblica Ceca, quindi, un programma di alto spessore culturale ed artistico. Seguiranno musiche di Gluck, Scarlatti, inframmezzati da brani pianistici di Chopin e di compositori ucraini.

Edita Randová ha studiato canto e pianoforte, ha iniziato la sua carriera di cantante sul palcoscenico del Teatro Musicale di Karlín a Praga e sulle scene dell'altrettanto prestigioso Teatro dell'Opera di Praga. Nell'ambito della sua attività concertistica è entrata in scena a Barcellona, Bratislava, Londra, Milano, Sydney, Città del Messico, Chicago e in molte altre città. Nel 2009 ha ricevuto il "Premio Europeo Gustav Mahler“ per il suo contributo alla musica, e nel 2010 ha ricevuto il premio "Riconoscimento medaglia d´oro culturale internazionale“.

Oksana Shepetko è laureata in pianoforte all’Accademia di Kiev e all’Accademia Nazionale Tchaikovsky dell’Ucraina. Per quattordici anni ha lavorato come accompagnatore presso i dipartimenti di strumenti a fiato e legno, direzione d’orchestra e strumentazione, composizione e informatica musicale.

Si consiglia la prenotazione contattando il 320 6905330 / 351.2337262, oppure presso DNT Service via Sibilla 12, Marsala.