Teatro, musica e libri: il fine settimana del 24 e 25 gennaio in provincia di Trapani

24/01/2026 06:00:00

Teatro, musica e libri:

Un fine settimana di appuntamenti tra teatro, musica, libri, laboratori e visite guidate. Tra sabato 24 e domenica 25 gennaio, la provincia di Trapani propone iniziative diverse per pubblici ed età differenti. Una guida essenziale per orientarsi:

Marsala: teatro, laboratori e archeologia

Domenica 25 gennaio, alle 18.30, al Teatro Eliodoro Sollima va in scena “Sorelle”, tributo a Mia Martini e Loredana Bertè. In scena La Commare, con la regia di Mario Incudine, tra musica dal vivo e monologhi che intrecciano fragilità e successi delle due artiste. Biglietti su LiveTicket. Info WhatsApp: 388 5662176.

Sabato 24 gennaio, al Centro Alma (via Stefano Bilardello 144), sono in programma tre laboratori gratuiti per bambini e ragazzi: dalle 9.30 alle 11 attività di ascolto ed espressione linguistica; dalle 11.30 alle 13 laboratorio metacognitivo per bambini dai 6 ai 10 anni; nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 18, laboratorio espressivo sulle emozioni per minori dagli 8 ai 12 anni. Iscrizione obbligatoria.

Nel weekend proseguono anche le visite guidate al Parco archeologico di Lilibeo, con prenotazione obbligatoria, alla Chiesa di Santa Maria della Grotta, alla Latomia dei Niccolini e all’Ipogeo di Crispia Salvia. Orari: sabato 15–18, domenica 10–13 e 15–18. Costi da 2,50 a 12 euro. Info: 351 4849420 – lilibeo@archeofficina.com.

Castelvetrano: libri, musica e memoria

Sabato 24 gennaio, alle 18, all’ex Convento dei Minimi torna il PalmosaFest. Ospite Nino De Vita, che presenta Noi ci ricorderemo, libro dedicato ai vent’anni di amicizia con Leonardo Sciascia. Dialoga la giornalista Jana Cardinale, con letture, musica dal vivo ed esposizione pittorica. Ingresso libero.

Alcamo: jazz d’autore

Domenica 25 gennaio, alle 19, all’Auditorium del Centro Congressi Marconi si apre la 40ª Stagione Concertistica degli Amici della Musica. In programma il concerto del Mauro Carpi Quintet, con brani di Gershwin, Porter, Venuti e Grappelli. È il primo di 17 concerti distribuiti nel 2026.

Mazara del Vallo: teatro, fotografia e sport

Debutto per l’associazione culturale “Non solo Arte” con la commedia “Tango, monsieur?”, in scena al Cine Teatro Rivoli sabato 24 gennaio alle 21 e domenica 25 gennaio alle 18. Spettacolo scritto da Aldo Lo Castro e diretto da Paolo Barranca. Biglietto 10 euro, ingresso gratuito per gli studenti delle scuole superiori.

Sempre sabato 24 gennaio, dalle 17 alle 20, è visitabile la mostra fotografica “Cartografie Umane – Mappe sensibili tra luoghi, tracce e attese”, nell’ambito del progetto Living Mazara.

Nel weekend 24–25 gennaio, il Tiro a Segno Nazionale di Mazara del Vallo organizza un Open Day con visite agli stand, informazioni sul tiro a segno amatoriale e agonistico ed esposizione di armi sportive. Domenica 25 gennaio, alle 11, è prevista la premiazione del IX Trofeo Primavera. Ingresso gratuito.

Trapani: nuova sede, nuovi servizi

Sabato 24 gennaio, alle 10, la Fondazione Nova Civitas ETS inaugura la propria sede in via Rocco Solina 3, primo piano. La mattinata prevede una conferenza stampa e, dalle 11, una sessione di Work Information per presentare attività e servizi rivolti alla comunità.



