Lidia Carew porta in Sicilia l'esperienza di "Spazio Corpo"
Un nuovo modo di pensare il movimento, la cura di sé e l’inclusione.
Nella video intervista di Tp24 incontriamo Lidia Carew, ballerina e performer internazionale, che racconta la nascita di “Spazio Corpo”, il progetto che ha scelto di mettere radici a Siracusa dopo un lungo percorso tra Stati Uniti, danza e teatro.
Dalla formazione come danzatrice al lavoro sul metodo Gyrotonic, fino all’esperienza al Teatro Greco di Siracusa, Lidia spiega come è nato uno spazio dedicato al corpo inteso non come performance o estetica, ma come ascolto, benessere e consapevolezza. Uno spazio aperto a tutti, senza barriere, dove il movimento si adatta alle persone – e non il contrario – e dove l’obiettivo non è “allenarsi”, ma stare meglio.
Un racconto che parla di inclusione, di accessibilità, di corpi diversi e di una Sicilia capace di attrarre esperienze nuove, sensibili e contemporanee.
