Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
24/01/2026 18:34:00

Lidia Carew porta in Sicilia l'esperienza di "Spazio Corpo"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-01-2026/lidia-carew-porta-in-sicilia-l-esperienza-di-spazio-corpo-450.jpg

Un nuovo modo di pensare il movimento, la cura di sé e l’inclusione.
 

Nella video intervista di Tp24 incontriamo Lidia Carew, ballerina e performer internazionale, che racconta la nascita di “Spazio Corpo”, il progetto che ha scelto di mettere radici a Siracusa dopo un lungo percorso tra Stati Uniti, danza e teatro.

 

Dalla formazione come danzatrice al lavoro sul metodo Gyrotonic, fino all’esperienza al Teatro Greco di Siracusa, Lidia spiega come è nato uno spazio dedicato al corpo inteso non come performance o estetica, ma come ascolto, benessere e consapevolezza. Uno spazio aperto a tutti, senza barriere, dove il movimento si adatta alle persone – e non il contrario – e dove l’obiettivo non è “allenarsi”, ma stare meglio.

 

Un racconto che parla di inclusione, di accessibilità, di corpi diversi e di una Sicilia capace di attrarre esperienze nuove, sensibili e contemporanee.
 









Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...