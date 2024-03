Mazara, il 17 marzo e il 24 marzo in scena "Il Gigante e la Bambina" e "Lupo che fai?"

11/03/2024 10:00:00

Due eventi della Rassegna teatrale "Natale in Villa" che avrebbero dovuto svolgersi il 5 e 6 gennaio scorsi

e che a causa del maltempo erano stati annullati e rinviati a data da destinarsi, saranno recuperati e messi in scena domenica 17 marzo e domenica 24 marzo alle ore 19 presso Villa Jolanda. Lo rende noto la società cooperativa Solidarietà e Azione di Mazara del Vallo, organizzatrice della Rassegna teatrale "Natale in Villa".

Con il "via libera" dell'amministrazione comunale: Domenica 17 marzo alle ore 19 andrà in scena a Villa Jolanda "Il Gigante e la Bambina", Prosa a cura della Compagnia Officine Teatrali QuintArmata. Domenica 24 marzo alle ore 19 sempre a Villa Jolanda andrà in scena "Lupo che fai?", Prosa a cura della Compagnia SoliDariDuo.