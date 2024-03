"Città che legge – Libri e Riviste d’Italia”. Ecco l'edizione dedicata alla città di Trapani

11/03/2024 08:35:00

Mercoledì 13 marzo, alle ore 17.30, alla Biblioteca Fardelliana, a Trapani, sarà presentata la rivista del Cepell (Centro per il libro e la lettura) del Ministero della Cultura, “Città che legge – Libri e Riviste d’Italia” dedicata alla città di Trapani.

Il libro presenta una variegata raccolta di articoli e contributi dedicati alla promozione della lettura a Trapani e nel suo territorio. Scritti da diverse figure, tra cui istituzioni, giornalisti, docenti, storici e scrittori, che evidenziano gli sforzi congiunti per consolidare la città come promotrice attiva della lettura. Trapani, già insignita del titolo di "Città che Legge", finalista per la designazione di Capitale Italiana della Cultura 2022 e di Capitale Italiana del Libro 2024, ha consolidato, grazie alle numerose sinergie con istituzioni e soggetti diversi, il suo impegno culturale attraverso la realizzazione di sette Patti per la Lettura e la creazione di una Rete di festival letterari.

Trapani è stata anche sede nel maggio 2023 degli Stati generali dei Patti per la Lettura a cura del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

L’evento è organizzato dal Comune di Trapani – Assessorato alla Cultura, l’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani in collaborazione con la Biblioteca Fardelliana e la Rete Bibliotp delle Biblioteche della Provincia di Trapani.