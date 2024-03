11/03/2024 17:12:00

Buon Ramadan a tutti!

Inizia oggi il mese sacro del Ramadan, un periodo di digiuno, preghiera, riflessione e crescita spirituale per i musulmani di tutto il mondo.

La redazione di Tp24 coglie l'occasione per augurare a tutti i nostri lettori di fede musulmana un Ramadan Mubarak!

Che questo mese sia ricco di benedizioni, pace e prosperità per voi e le vostre famiglie.

Cos'è il Ramadan?

Il Ramadan è il nono mese del calendario lunare islamico. Durante questo mese, i musulmani adulti sani di mente e di corpo sono tenuti a digiunare dall'alba al tramonto. Il digiuno non si limita solo al cibo e alle bevande, ma include anche l'astenersi da atti peccaminosi come la maldicenza, la rabbia e la lussuria.

Oltre al digiuno, il Ramadan è un tempo per:

Pregare di più

Leggere il Corano

Riflettere sulla propria vita

Fare beneficenza

Riconnettersi con la famiglia e la comunità

Il Ramadan è un mese di grande significato per i musulmani. È un tempo per purificare il corpo e l'anima, per rafforzare la fede e per crescere spiritualmente.

Anche se non siete musulmani, potete comunque unirvi allo spirito del Ramadan mostrando rispetto per coloro che stanno digiunando.

Ecco alcuni modi per farlo:

Evitare di mangiare, bere e fumare in pubblico durante le ore di digiuno

Offrire cibo e bevande agli iftar, i pasti serali che rompono il digiuno

Imparare di più sul Ramadan e sull'Islam

Partecipare a eventi interreligiosi

Il Ramadan è un'occasione per conoscere meglio i nostri vicini musulmani e per costruire ponti di intercultura e dialogo.

Insieme, possiamo creare un mondo più armonioso e pacifico.

Ramadan Mubarak!

Ramadan Kareem!

Bon Ramadan!