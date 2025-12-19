Accogliere la vita, speranza per il futuro”: convegno a Trapani

19/12/2025 12:00:00

Sabato prossimo 20 dicembre alle ore 19 presso la parrocchia San Pietro a Trapani si terrà un convegno sul tema “Accogliere la vita, speranza per il futuro”. Si tratta di uno degli incontri promossi per il Giubileo straordinario parrocchiale dedicato in quest’occasione al valore della vita nascente in un paese in cui la maternità e la paternità non sono più scelte “automatiche” ma decisioni assai ponderate e a volte messe in crisi dal clima d’incertezza verso il futuro.

L’incontro si articolerà in due fasi. Nel primo momento si metterà a fuoco il tema dell’accoglienza con la meditazione della teologa Francesca Messina e la testimonianza dei coniugi Brunella e Lillo Fiore.

Nel secondo momento si parlerà del ruolo dei consultori, del parto in anonimato e delle “culle per la vita” con l’intervento di Simona La Placa, direttrice del reparto di Neonatologia e dell’Unità di terapia intensiva neonatale dell’Ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani con la testimonianza dei coniugi Giusi e Francesco Di Bella. Presso la parrocchia San Pietro infatti è attiva una “culla per la vita”.

Concluderà il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli. L’incontro sarà moderato da Francesca Evangelista.

La ‘Culla per la Vita’ realizzata grazie al contributo dell’Ordine dei Medici e dei fedeli è di proprietà della Parrocchia San Pietro che ha l’onere di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria del dispositivo con i relativi costi. Grazie ad un protocollo sottoscritto con l’ASP di Trapani, in caso di allerta, è previsto l’intervento sanitario disponendo il coinvolgimento dell’Unità operativa Gestione Emergenza e Urgenza Territoriale per garantire il tempestivo trasporto del neonato presso il Presidio ospedaliero di Trapani e dell’Unità operativa Neonatologia e Terapia intensiva neonatale del Presidio ospedaliero di Trapani per la successiva presa in carico del neonato. In Italia sono attive più di 60 ‘Culle per la vita’.

Nel 950° anniversario della ricostruzione della Chiesa parrocchiale di San Pietro e contestualmente nel 300° anniversario della sua dedicazione, la Penitenzieria Apostolica, su mandato di Papa Leone XIV, ha concesso l’indizione di un Giubileo Straordinario per la parrocchia di San Pietro a Trapani che si è aperto il 29 ottobre ottobre scorso e si concluderà il 29 ottobre 2026. L’incontro di sabato prossimo rientra tra gli appuntamenti promossi in occasione di questo Giubileo straordinario.

Secondo la tradizione, confermata da diversi storici, la Chiesa di San Pietro è considerata la prima chiesa a rito latino edificata a Trapani: le sue origini risalgono all’epoca paleocristiana e, nel 1076, venne ricostruita dal Conte Ruggero d’Altavilla, che la insignì del titolo di protobasilica e le conferì anche la dignità arcipretale.

Nel corso dei secoli, la chiesa ha subito numerosi ampliamenti e restauri fino a giungere alla solenne consacrazione il 29 ottobre 1726, celebrata dal trapanese S. Ecc. Mons. Giuseppe Barlotta Ferro, abate dell’abbazia di Santa Maria di Altofonte e vescovo di Telepte.



