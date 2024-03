Trapani, Cine Teatro Ariston:  stasera, Swango di Fabrizio Mocata

12/03/2024 09:09:00

Proseguono gli appuntamenti della rassegna musicale "Quintessenza Jazz Trapani" al Cine Teatro Ariston,

con la direzione artistica di Mauro Carpi e della produzione esecutiva di Alessandro Costa.

Dopo lo show proposto da “Greg & the Five Freshmen” e da Gianluca Guidi feat. Amedeo Ariano, è tutto pronto per il terzo appuntamento che vedrà

protagonista Fabrizio Mocata e il suo progetto “Swango”. Un concerto che affronta il percorso storico e artistico del Tango, dalla sua popolarità ricevuta grazie a Carlos Gardel, fino alla sua definitiva consacrazione nei teatri attraverso la musica di Astor Piazzolla. Il tango nasce più di un secolo fa come

genere popolare e attraverso l’opera di poeti, compositori, arrangiatori e grandi interpreti arriva oggi ad essere uno stile di grande raffinatezza e spessore culturale.

Esecutori solisti saranno: Fabrizio Mocata (pianoforte e direzione), Mauro Carpi (violino), Fabio Crescente (contrabbasso). Ad arricchire il concerto un quartetto d’archi composto da Mirella Buono (violino); Martina Vacca (violino); Francesco Montalto (viola); Giulia Cusumano (violoncello). Il prossimo appuntamento della rassegna è in programma lunedì 18 Marzo con il jazz show dell’inossidabile Lino Patruno.

È possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del Cine Teatro Ariston e i botteghini dei cinema Royal e Diana.

Online su Liveticket https://www.liveticket.it/cineteatroaristontrapani.