Alcamo, continuano i lavori per il rinnovo dell'illuminazione pubblica

12/03/2024 15:00:00

Continuano ad Alcamo gli interventi di Enel X, riguardanti l’impianto di illuminazione pubblica comunale, volti ad assicurare un maggiore risparmio energetico. Il Comune ha affidato la gestione dell’intero impianto di illuminazione costituito da 6.731 centri luminosi e 60 Quadri Elettrici di comando.

“Stiamo lavorando con Enel X per le operazioni di efficientamento energetico e adeguamento normativo degli impianti di

illuminazione pubblica, - dihiara l’assessore alle Opere Pubbliche Mario Viviano - come è evidente la sostituzione degli impianti obsoleti potrà creare, come segnalato dall’utenza che ringraziamo per l’attenzione, dei disagi dovuti alle luci a led che non hanno la stessa luminosità delle lampade tradizionali, ma - continua l’Assessore – dopo questa prima fase propedeutica ed indispensabile procederemo al potenziamento energetico, affinché l’illuminazione sia funzionale alle esigenze ed aspettative dei cittadini.

“siamo certi che, nel momento in cui tutte le fasi di riqualificazione - conclude Viviano -, sostituzione ed adeguamento dell’impianto saranno ultimate, avremo non solo un risparmio energetico ma un sistema di illuminazione soddisfacente”.