Allerta meteo gialla oggi in mezza Sicilia. Le previsioni in provincia di Trapani

12/03/2024 08:15:00

La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di oggi martedì 12 Marzo.

Per la giornata di oggi su gran parte dell’isola (nel Catanese, nel Messinese, nel Palermitano e nel Trapanese) è prevista l’allerta gialla.



Queste le previsioni in provincia di Trapani per oggi e per i prossimi giorni.

Martedì 12 Marzo: giornata prevalentemente piovosa con possibili rovesci temporaleschi alternati a schiarite, temperatura minima 12°C, massima 14°C. Entrando nel dettaglio, avremo pioggia debole e schiarite al mattino, temporale e schiarite al pomeriggio, bel tempo alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 14°C alle ore 16, mentre la minima alle ore 23 sarà di 12°C, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 1670m alle ore 12 e la quota neve minima sarà 1420m alle ore 11. I venti saranno al mattino forti provenienti da Ovest con intensità di circa 31km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Ovest-Nord-Ovest con intensità di circa 31km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 14 con un valore UV di 3.9, corrispondente a 654W/mq.

Mercoledì 13 Marzo: giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, temperatura minima 11°C, massima 16°C. In particolare avremo poche nubi al mattino e al pomeriggio, bel tempo alla sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 12 e sarà di 16°C, la minima di 11°C alle ore 6. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Nord-Ovest con intensità di circa 8km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Nord-Ovest con intensità di circa 15km/h, alla sera moderati da Nord-Nord-Est con intensità tra 12km/h e 17km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 6.5, corrispondente a 845W/mq.

Giovedì 14 Marzo: giornata caratterizzata da ampio soleggiamento. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 17°C, la minima di 10°C alle ore 6. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord-Est con intensità di circa 13km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Nord-Nord-Est con intensità di circa 12km/h, moderati da Nord-Est alla sera con intensità di circa 12km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 6.8, corrispondente a 865W/mq.