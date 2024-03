I fatti del 13 Marzo: sale la tensione con gli Houthi, indagini sul Milan, ok per "Case Green"

13/03/2024 06:42:00

E' il 13 Marzo 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Sale la tensione con gli Houthi dopo che il cacciatorpediniere italiano Caio Duilio ha abbattuto due droni. La risposta dei ribelli yemeniti: «L’Italia si è voluta schierare a fianco dei nostri nemici e a difesa di Israele»

• L’affondamento di una nave colpita da un drone nel Mar Rosso – secondo gli Usa – avrebbe tagliato alcuni cavi sottomarini che collegano l’Occidente all’Oriente

• Stando a fronti arabe, Hamas ha aperto a un accordo con Israele. I negoziati dovrebbero riprendere nei prossimi giorni. Ma Netanyahu ha detto che l’offensiva su Rafah ci sarà





• Gruppi di partigiani russi filo-ucraini hanno preso il controllo di due villaggi russi a pochi chilometri dalla frontiera con l’Ucraina. Chiedono di disertare le urne per le presidenziali russe di venerdì

• A Indian Wells Sinner batte in due set lo statunitense Ben Shelton e passa ai quarti, dove affronterà il n. 23 Jiri Lehecka. È la diciottesima vittoria consecutiva per il tennista italiano

• L’ad del Milan Giorgio Furlani e il suo predecessore Ivan Gazidis sono indagati. La procura sostiene che la cessione del club rossonero da Elliott a Redbird – avvenuta nel 2022 per un miliardo di dollari – sia fittizia. L’ipotesi è che Elliott conservi il controllo del Milan

• Il parlamento Ue porta in tribunale von der Leyen per i 10,2 miliardi sbloccati in favore di Orbán. L’Europarlamento sostiene che la presidente abbia usato i soldi per convincere il premier ungherese a togliere il veto sui fondi per Kiev e sull’adesione dell’Ucraina alla Nato

• Con 370 voti a favore, 199 contrari e 46 astenuti, il parlamento europeo ha approvato la direttiva Case Green. Tra le novità più importanti: l’addio dal 2025 agli incentivi per le caldaie a gas, che verranno messe al bando entro il 2040

• La principessa Kate è ancora sotto attacco per il pasticcio della foto ritoccata. C’è chi scrive che sia stata tradita, chi le dà della fedifraga, chi addirittura la dà per morta

• Leonid Volkov, braccio destro di Aleksej Naval’nyj, è stato aggredito sotto casa sua in Lituania. È stato preso a martellate in faccia. Poche ore prima in un’intervista aveva dichiarato: «Il rischio principale ora è che verremo tutti uccisi. Il perché è una cosa abbastanza ovvia»

• Joe Biden ha vinto le primarie democratiche in Georgia e ha raggiunto il quorum matematico per la nomination alla Casa Bianca. A Trump mancano ancora 83 candidati

• Oggi la camera Usa voterà la messa al bando di TikTok. Trump – che tanto avrebbe voluto affossare il social network – ha fatto marcia indietro. Non vuole fare regali a Zuckerberg e spera di guadagnarsi i voti degli influencer

• Il tribunale vaticano conferma in appello la condanna a 9 mesi per due ragazzi di Ultima Generazione che s’incollarono alla statua del Laocoonte

• Napoli fuori dalla Champions dopo la sconfitta con il Barcellona (3-1). La Juventus si qualifica al Mondiale per club 2025

• Maurizio Sarri ha rassegnato s’è dimesso da allenatore della Lazio. Al suo posto si parla di Tommaso Rocchi o «Miro» Klose

Titoli

Corriere della Sera: Alta tensione con gli Houthi

la Repubblica: Fisco, lo Stato si arrende

La Stampa: Governo, parabola Salvini / a Forza Italia i voti leghisti

Il Sole 24 Ore: Case green, tutte le nuove regole Ue

Avvenire: Scudo anti Fentanyl

Il Messaggero: Case green, bonus cancellati

Il Giornale: Veleni e insulti / nelle chat dei pm

Il Fatto: Pier Silvio ordina, Giorgia / esegue: sconti a Mediaset

Il Mattino: Case green, la stretta della Ue

il Quotidiano del Sud: Il miracolo italiano trainato dal Sud

il manifesto: Nomi, cose, città

Domani: Nomine di stato e commissioni / Dopo l’Abruzzo Meloni vuole tutto