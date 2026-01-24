24 Gennaio: asse Meloni - Merz, pace: nulla di fatto, Moretti libero

24/01/2026 07:04:00

E' il 24 Gennaio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• L’asse Meloni-Merz è cosa fatta. Hanno firmato sette intese e due accordi per rafforzare la Difesa e l’Ue

• Meloni dice no al Board of Peace per Gaza ma solo perché anticostituzionale. La premier si augura che Trump riesca nella pace tra Mosca e Kiev: «Così gli daremo il Nobel»

• Si è concluso con un nulla di fatto il trilaterale Usa-Russia-Ucraina. Ognuno resta sulle proprie posizioni. Di buono c’è che le delegazioni si rincontreranno oggi. Nessuno ha lasciato il tavolo

• La Groenlandia si prepara a difendersi. Sull’isola ci sono le truppe della corona danese che, in caso di minaccia, hanno l’ordine di sparare

• Trump ha deriso la missione della Nato in Afghanistan del 2001. Starmer e il principe Harry hanno chiesto rispetto per i caduti

• Con buona pace del quarto emendamento, quello che garantisce le libertà civili, negli Usa gli agenti dell’immigrazione potranno entrare nelle case anche senza mandato

• Nella notte, all’aeroporto di Minneapolis, l’Ice ha arrestato un centinaio di religiosi. Erano inginocchiati e recitavano il Padre Nostro per protestare contro gli aerei che deportavano i migranti



• Il procuratore capo iraniano Mohammad Movahedi smentisce Trump. Dice che non ha fermato l’esecuzione di 800 manifestanti arrestati (allora sono stati giustiziati?)

• Jacques Moretti è libero. Un suo amico ha pagato la cauzione da 200 mila franchi. Indignate le famiglie delle vittime

• Giuseppe Giola, 16 anni, e Antonio Lucia, 14, feriti nell’incendio di Crans-Montana, sono stati dimessi. Fra due settimane torneranno a scuola

• Ciclone Harry, Meloni è pronta a deliberare lo stato d’emergenza per Sicilia, Calabria e Sardagna

• Ursula Andress, 89 anni, prima Bond girl della storia, è stata truffata per 20 milioni di euro. A raggirarla è stato il suo consulente, morto pochi mesi fa

• Stellantis assume 440 operai a Torino, ma non si trovano giovani che vogliano lavorare di notte e sabato. Neanche per 2 mila euro al mese

• Per la prima volta nella storia l’argento ha superato i 100 dollari l’oncia e l’oro si avvicina sempre più alla soglia dei 5 mila

• Seppur di poco, Affari tuoi ha battuto la Ruota della Fortuna. In prima serata Striscia la notizia si è difesa con un dignitoso 18,6 per cento di share

• A Roma, ieri, c’è stato l’ultimo saluto a Valentino, con musiche di Mozart, tantissimi fiori e tutto il jet set della moda e dello spettacolo. Commoventi i discorsi di Giammetti e Hoeksema, l’ultimo compagno dello stilista

• A Vibo Valencia un uomo ha sparato alla moglie dalla quale si stava separando e poi si è ammazzato

• Tre morti sul lavoro in meno di 48 ore. Un operaio è caduto da un ponteggio, un altro è rimasto schiacciato da una gru, un altro ancora è morto travolto da un mezzo meccanico

• Il lupo è stato declassato da «rigorosamente protetto» a semplicemente «protetto». D’ora in poi sarà più semplice prevedere abbattimenti

• L’Fbi ha arresto l’ex snowboarder olimpico Ryan Wedding. Era uno dei dieci trafficanti di droga più ricercati d’America

• La Spagna ha archiviato la denuncia per abusi a carico di Julio Iglesias perché i fatti si sarebbero svolti all’estero, fuori dalla sua giurisdizione

• In Uganda l’esercito ha ucciso 30 membri dell’opposizione e ne ha arrestati 2 mila

• Daniela Santanchè vuole cambiare il calendario delle vacanze scolastiche per far crescere il turismo. Valditara non sembra essere d’accordo

• Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, su Instagram ha dato dei «pezzi di merda» ai genitori che mandano figli all’asilo anche se hanno la febbre

• Matteo Salvini candida l’economista Antonio Rinaldi al Campidoglio

• In Veneto il leghista Stefano Valdegamberi vuole presentare una mozione per rendere commerciabile la carne di nutria

• Il consigliere di Castelvolturno Giovanni Zannini, indagato per voto di scambio, pur di farsi eleggere, oltre ad elargire denari, avrebbe regalato persino un maiale

• Due funzionari della Regione Lazio sono stati arrestati per tangenti in cambio di concessioni edilizie o altre certificazioni. Chiedevano dai 150 ai 6 mila euro a seconda delle richieste

• Loggia Ungheria, chiesti l’assoluzione per Amara e 2 anni e 4 mesi per Armanna

• Confermata in appello la condanna a 14 anni per Rosalia Messina Denaro, sorella del boss Matteo

• Agli Australian Open, Sinner, Musetti e Darderi sono agli ottavi. Fuori Paolini che ha avuto un problema allo stomaco

• Serie A, l’Inter ha battuto in rimonta il Pisa per 6 a 2

• Svelata la nuova Ferrari SF-26: è rosso lucido e bianca e ha un nuovo telaio

• A 75 anni, Phil Collins soffre di diabete, ha problemi alla colonna vertebrale, al ginocchio e ha i reni intasati per il troppo alcol, ma dice di essere ancora pieno di vita

• Sono morti la filologa Lucia Bertolini (71 anni), l’astrofisico francese Roger-Maurice Bonnet (88), il bassista degli Scorpions Francis Buchholz (71), l’attore Carlo Cecchi (86), l’ex calciatore Giancarlo Cella (87), il giornalista Maurizio Chierici (89), la cantante tedesca Angelika Mann (87), l’avvocato Giuliano Spazzali (87)



Titoli

Corriere della Sera: Vertice a tre, tensione sul Donbass

la Repubblica: Meloni: «Speriamo / nel Nobel a Trump»

La Stampa: Ue e Nato, patto Meloni-Merz

Il Sole 24 Ore: Mercosur, pressing per lo sblocco

Avvenire: Investimenti pericolosi

Il Messaggero: Meloni-Mertz, il patto di Roma

Il Giornale: Vergogna svizzera / Moretti torna libero Meloni: «Oltraggio»

Qn: Difesa, Roma Berlino unite / «L’Ue abbia più coraggio»

Il Fatto: Milano-Cortina: l’Ice / scorterà gli atleti Usa

Libero: Svizzera, giustizia da cioccolatai

La Verità: In carcere comandano 36 imam

Il Mattino: Europa, svolta Meloni-Merz

il Quotidiano del Sud: Meloni-Merz, patto al centro

il manifesto: Affinità / elettiva

Domani: Kiev-Gaza, Meloni coccola Trump «Nobel se c’è pace, aperti al board»



