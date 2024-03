Il Premio Città di Castellammare all’astrofisico Andrea Santangelo

13/03/2024 14:00:00

È il professore Andrea Santangelo, 62 anni, astrofisico di fama internazionale, la “Persona dell’Anno” 2023: il “Premio Città di Castellammare del Golfo” è stato consegnato sabato sera nell’aula consiliare di palazzo Crociferi con grande emozione da parte dello scienziato originario di Castellammare del Golfo e grande consenso ed entusiasmo nei confronti dell’astrofisico da parte dei presenti, che gli hanno tributato un lungo applauso in piedi.

Andrea Santangelo è un astrofisico di fama internazionale, professore di astrofisica delle alte energie all’Università di Tubinga, antica Università Tedesca, Alma Mater di Giovanni Keplero, Hegel, Hölderlin. Il padre Vincenzo era un noto poeta, narratore, saggista, docente di italiano, latino e greco nelle scuole superiori dove fu preside.

La III edizione del premio Città di Castellammare del Golfo

Il premio è attribuito annualmente a chi ha dato lustro alla città di Castellammare del Golfo e raffigura lo stemma della città di Castellammare del Golfo realizzato dall’artista Giuseppe Bosco.

Il Premio Città di Castellammare è l’astrofisico Andrea Santangelo. Il riconoscimento è stato consegnato ad Andrea Santangelo dal sindaco Giuseppe Fausto con Rosaria Vitale, presidentessa dell’associazione di promozione del territorio “Kernos” che organizza la manifestazione in collaborazione con il Comune. Lo scorso anno il premio è stato consegnato al dottor Giuseppe Spata e nella prima edizione a Gregory Bongiorno, il presidente di Sicindustria poi scomparso il 22 gennaio 2022.

La motivazione del premio “Persona dell’anno” 2023.

Questa, in sintesi, la motivazione del premio attribuito dalla commissione: “La nostra “persona dell’anno”, ha da sempre avuto la “testa tra le stelle”, e ha girato il mondo, ma il cuore è sempre qui a Castellammare del Golfo, dove ha la vecchia casa di famiglia e dove ritorna appena può, insieme ai figli e alle nipotine. Andrea Santangelo nell’ateneo siciliano ha imparato la fisica da scienziati qualificati per poi specializzarsi in astrofisica alla Columbia University di New York. Oggi guida uno dei gruppi universitari più grandi a livello mondiale in Astrofisica delle alte energie ed è Direttore dell’Istituto di Astronomia e Astrofisica dell’Università di Tübingen.

È autore di circa 700 pubblicazioni su prestigiose riviste internazionali ed ha curato un’opera monumentale in 150 capitoli e 4 volumi sull’astrofisica delle alte energie. Nel corso della carriera ha ottenuto prestigiosi premi, si occupa dello sviluppo di missioni spaziali e collabora con l’ESA, la NASA e l’Accademia Cinese delle Scienze e con le agenzie spaziali di molti paesi Europei, inclusa l’Agenzia spaziale Italiana.

Incluso nel progetto HESS, unico al mondo, ha studiato i raggi gamma di altissime energie, con l’ausilio di cinque enormi telescopi per un totale di circa 1000 metri quadri di area di raccolta. Godendo di una visione privilegiata, quella della scienza e della conoscenza, Andrea Santangelo ha potuto osservare un volto nuovo della via Lattea, popolato di oggetti nuovi, alcuni ancora misteriosi. Pur coinvolto quale massimo esperto dell’università tedesca di Tubinga, è orgoglioso del ruolo da leader che l’Italia dimostra per l’eccellenza dell’astrofisica Italiana, in progetti spaziali come THESEUS e EXTP