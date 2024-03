Venerdì ad Erice, il convegno “Incendi boschivi. Perché”

13/03/2024 02:00:00

Si terrà venerdì 15 marzo, presso l’aula P.A.M. Dirac dell’Istituto Blackett - San Domenico Fondazione “Ettore Majorana” un importante convegno, organizzato dal Comune di Erice, dal titolo “Incendi boschivi. Perché”.

Il titolo è già esplicativo delle finalità che si intendono perseguire; naturalmente si indagherà sugli aspetti psicologici, psichiatrici ed emotivi che inducono il piromane ad appiccare il fuoco, senza tralasciare i presupposti e le conseguenze giuridiche a cui si va incontro nella commissione di tale reato e quelle che possono essere le ragioni di natura economica e sociale che determinano il gesto, oltre ai gravissimi strascichi ambientali che ne derivano. Si discuterà anche degli aspetti legati al mondo dell’informazione, tant’è che il convegno è stato riconosciuto dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia per la formazione professionale continua degli iscritti.

Il convegno avrà relatori di eccezione (segue locandina per l’elenco di tutti) del mondo scientifico e delle autorità che interverranno sui temi di rispettiva competenza; previsti, tra gli altri, il saluto istituzionale del Prefetto Daniela Lupo, un contributo video del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ed un intervento dell’Assessora regionale territorio e ambiente, Elena Pagana.

«Si tratta di un evento importantissimo in un territorio, il nostro, che ogni anno è flagellato da numerosi incendi che hanno progressivamente messo in ginocchio il sistema boschivo e le biodiversità in esso custodite – commentano la sindaca, Daniela Toscano Pecorella, e l’assessore con delega alla Protezione civile, Paolo Genco -. Proprio nelle ultime ore abbiamo dovuto assistere, per di più in periodo invernale, all’ennesimo rogo che ha mandato in fumo ettari di vegetazione nella zona di Castellammare. Riteniamo con convinzione che un momento di riflessione, anche grazie ai contributi da parte di relatori autorevoli e qualificati, sia non soltanto opportuno quanto piuttosto obbligatorio. L’argomento, per la sua importanza, sta sempre più interessando il dibattito pubblico ed anche la sensibilità delle Procure della Repubblica: ciò sta accadendo pure a Trapani, grazie all’impegno del dott. Gaetano Paci. Vorremmo che proprio da Erice che, com'è detto, è un territorio particolarmente provato dagli incendi, ma è anche un luogo noto al mondo per la scienza e per la pace, partisse un messaggio importante nei confronti dell'intero Paese. Ringraziamo per questo fin d’ora il responsabile della Protezione civile comunale, dott. Giuseppe Tilotta, per l’idea e per l’organizzazione di questo importantissimo evento».

*****

“In estate le opere di Boccioni anche ad Erice” - Si è tenuto in questi giorni, a Gardone Riviera, nell’ambito della festa dal titolo “Ho coronato la saggezza oggi e acceso il gran fuoco”, la mostra delle opere inedite dell’artista Umberto Boccioni che, in estate, sarà trasferita proprio ad Erice. Hanno partecipato, in rappresentanza del Comune di Erice, la sindaca Daniela Toscano, il vice sindaco Gianni Mauro e l’assessora Rossella Cosentino.

«Abbiamo accettato l’invito del presidente della fondazione Il Vittoriale degli italiani, Giordano Bruno Guerri, che è anche sovrintendente della Fondazione Erice Arte – commenta la sindaca Daniela Toscano –. Questa mostra di dipinti inediti e di rara bellezza, come sottolineato dai curatori, ha costituito un’occasione di straordinaria importanza per comprendere il valore di uno degli artisti italiani più importanti del Novecento. Saremo lieti, nell’ottica della collaborazione col presidente Guerri, di ospitare ad Erice una quarantina di opere, tra bozzetti e quadri, a suggellamento di un sodalizio che va avanti da diverso tempo. Crediamo che tali dipinti, in un periodo prettamente turistico come quello estivo, costituiranno per il nostro territorio un vero e proprio valore aggiunto, in ambito culturale e non solo».