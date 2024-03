Ginnastica Artistica: tante medaglie per le ginnaste della Marsala Gym Lab ai regionali Endas

13/03/2024 16:00:00

Tornano a casa con 11 ori, 9 argenti ed 11 bronzi le ginnaste della Asd Marsala Gym Lab di Gilda Tortorici dal doppio weekend sportivo ai Campionati Regionali individuali di ginnastica artistica del 2/3 marzo ad Erice e del successivo 9/10 a Spadafora (ME). Un risultato che premia l'ottimo lavoro tecnico di preparazione alle gare che dopo soli sei anni di attività, ma forte di una esperienza consolidata, ottiene risultati prestigiosi in un continuo crescendo di prestazioni sportive e di sviluppo personale nonchè atletico delle ginnaste. Un enorme potenziale che colloca la Marsala Gym Lab tra le migliori realtà del panorama regionale tanto da partecipare massicciamente alle prime prove Silver nei livelli LA, LB, LC, LD ed Endas con ben 93 atlete.

Nella prima prova regionale Endas:

- Oro per Cristina Stabile, Clara Genco, Serena Anselmi, Sara Anca, Alyssa Milazzo, Greta Denaro, Sara Omassi;

- Argento per Chiara Isacco, Sofia Galfano, Anna Genna, Ludovica Galassi, Greta Patti, Adele Gargano;

- Bronzo per Valeria Sorrentino, Emma Magro, Giula Omassi, Giada Sparta, Clara Buffa, Viola Lombardino.

Nella prima prova regionale Fgi Silver LA, LB, LC, LD:

- Oro per Greta Arceri, Sofia Licari, Benedetta Rallo, Elena Genna;

- Argento per Rachele Sciacca, Sophia Orlando, Giulia Pantaleo, Margherita Fagarazzi;

- Bronzo per Clara Angi, Miriam Cusenza, Giorgia Angileri;

- Medaglie di legno per Viola Nizza, Margherita Casano, Sharon Giubaldo e Alice Denaro, quinta Federica Rizzo e sesta Viola Licari.

"Sono davvero fiera delle nostre ragazze, dichiara il Tecnico Gilda Tortorici, con orgoglio cresciamo giovani donne capaci di convivere sportivamente nei campi di gara e soprattutto nella vita anche quando alcune volte il clima si esagita per la presunta stabilità di un attrezzo e potrebbe deconcentrare le ginnaste, come accaduto in queste prove. Le Gymlabine marsalesi dimostrano grande maturtà anche di fronte ad avversità, grande rispetto delle avversarie ed un grande desiderio di sola sana competizione. Un Fair-Play che viene loro riconosciuto da tutto l'ambiente. Brave".