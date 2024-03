Domenica 17 marzo due escursioni per la settima edizione del "Trail dello Zingaro"

15/03/2024 08:00:00

Un percorso suggestivo correndo tra gli affascinanti sentieri della Riserva naturale dello Zingaro: settima edizione per il “Trail dello Zingaro”, in programma domenica 17 marzo, con partenza dal borgo di Scopello, dove i partecipanti ritorneranno al termine del percorso.

La prima tappa del circuito Ecotrail Sicilia- che negli ultimi 17 anni ha portato appassionati provenienti da tutto il Mondo a scoprire i tesori naturalistici della Sicilia- sarà presentata sabato 16 marzo, alle ore 18, nell’aula consiliare di corso Mattarella a Castellammare del Golfo.

Due le distanze proposte: 33 km con 2.400 m D+/-, e 16 km con 980 m D+/-, quest’ultima anche nella versione non competitiva. È possibile partecipare come agonista (Trail), camminatore (Walktrail), o volontario, in un affascinante percorso qual è quello della riserva dello Zingaro. 33 km per un percorso impegnativo ma suggestivo che porta gli appassionati della corsa in natura tra i sentieri della prima riserva naturale istituita in Sicilia, passando anche per i musei naturalistici dell’area protetta e per l’antico borgo Cusenza.

La manifestazione è organizzata dall’Asd Ecotrail Sicilia con la collaborazione del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e l’associazione ANOPAS, ed è patrocinata dal Comune di Castellammare del Golfo, dell’Ente Riserva Naturale Orientata dello Zingaro, dall’Assemblea Regionale Siciliana, e dall’Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari.

«Siamo lieti che la prima tappa dell’importante circuito parta dal nostro territorio poiché si tratta di un’occasione importante per far conoscere i nostri luoghi di pregio naturalistico -affermano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore allo Sport Giovanni D’Aguanno-. L’attività di Ecotrail Sicilia non riguarda solamente la pratica sportiva ma mira a promuovere il rispetto per l’ambiente, la promozione e la tutela del territorio, delle risorse storiche, culturali ed umane e lo sviluppo di forme di turismo sostenibile orientato alla conoscenza delle caratteristiche territoriali, anche attraverso i prodotti artigianali e gastronomici locali».