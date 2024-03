Volley B1: la GesanCom Marsala in trasferta in Campania alla ricerca di una vittoria

15/03/2024 09:30:00

Sarà una trasferta la sesta giornata del girone di ritorno del Campionato serie B1 di Volley femminile per la GesanCom Marsala Volley che affronterà, sabato 16 Marzo alla Palestra Comunale di San Salvatore Telesino, con inizio alle ore 15:30, la Sapori del Granaio Benevento. La GesanCom Marsala Volley, dopo la sconfitta interna di misura contro Arzano, cerca l’intera posta in palio in un confronto che, anche se sembra di facile lettura, impegnerà il roster di Coach Ciccio Campisi non fosse altro per il fatto che non esistono avversari già sconfitti in partenza ed i punti bisognerà sempre e comunque conquistarli sul doppio 9X9 senza alcuna certezza preventiva. Un match che bisognerà giocare al massimo della concentrazione affinché si possa nuovamente muovere la classifica, una sfida da non sottovalutare se si vorrà nuovamente abitarne i piani alti.

Divisa tra campo e palestra, è stata una settimana di lavoro intenso per le lilibetane che hanno provato a correggere gli errori della precedente sfida allenando soprattutto la fase difensiva e cercando di ridurre al minimo gli errori in battuta, nuovamente saliti di numero. Una settimana alla ricerca delle motivazioni giuste per affrontare al meglio questo difficile ed appassionante campionato che tante sorprese ha già elargito e tante altre ne regalerà in questa seconda parte del girone di ritorno. Sarà possibile vedere la diretta del match sabato 16 marzo 2024 con inizio alle 15.30 sul profilo facebook “Marsala Volley” grazie al link che inseriremo nei minuti antecedenti l’inizio del confronto. L’arbitro dell’incontro Sapori del Granaio Vs GesanCom Marsala Volley sarà il Sig. Andrea Tavano coadiuvato dalla Sig.ra Denise Mary Rose Bianchi.

Di seguito le interviste alle schiacciatrici Francesca Morciano ed Alice Gasparroni: